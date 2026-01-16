Скільки українців підтримує референдум про мирну угоду: що показало опитування

Серед українців немає однозначної думки щодо проведення референдуму про мирну угоду. Однак трохи більше половини опитаних громадян підтримують цю ідею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, 32% опитаних виступають проти ідеї референдуму, а ще 14% заявили, що вагаються або не мають сформованої думки з цього питання.

Згідно з даними дослідження, трохи понад половину українців - 55% - підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Водночас трохи менша частина суспільства не поділяє таку позицію або не визначилася з відповіддю.

Референдум про мирний план

Питання про проведення референдуму щодо мирної угоди в Україні почало активно обговорюватися у грудні 2025 року після розробки 20‑пунктного мирного плану для завершення війни.

Тоді президент України Володимир Зеленський наголошував, що мирний план США необхідно закріпити на референдумі. Низку спірних питань досі не узгоджено, вони критичні, тому відповідь має дати народ України.

При цьому для проведення всеукраїнського референдуму необхідне щонайменше припинення вогню на 60 днів. Але Росія не погоджується на таке.

Вже 3 січня спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав, що на референдумі, який планується об'єднати з президентськими виборами, буде тільки одне питання - чи підтримує людина мирну угоду з російським режимом на визначених умовах.

Будь-які питання, які стосуються української Конституції, на референдум висуватися не можуть.

На питання, чи можливий референдум про мирний план також відповів голова Міжнародного комітету Верховної Ради Олександр Мережко в інтерв’ю РБК-Україна.