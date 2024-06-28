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Сколько украинцев обновили данные в ТЦК: в Минобороны дали ответ

Пятница 28 июня 2024 00:59
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Сколько украинцев обновили данные в ТЦК: в Минобороны дали ответ Фото: очередь в ТЦК (facebook.com/yuliabartle)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 27 июня, свои данные военнообязанных, призывников и резервистов обновили 2 млн 430 тысяч украинцев. Среди них 1 млн 852 тысячи воспользовались приложением "Резерв+".

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что украинцы предпочитают электронные возможности.

"По состоянию на сегодняшнее утро 2 млн 430 тыс. украинцев обновили свои данные военнообязанных, призывников и резервистов. Среди них 1 млн 852 тыс. - в приложении Резерв+. То есть, украинцы предпочитают электронные возможности в приложении, которое запустили именно под законопроект, который 18 мая вступил в силу", - сказал Дмитрий Лазуткин.

Также он добавил, что процесс мобилизации стал интенсивным. Это в свою очередь позволит заменить на фронте тех военных, которые истощены и нуждаются в ротации.

"Можем говорить однозначно, что сейчас возросло количество мобилизуемых людей, процесс приобрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - рассказал спикер.

В то же время в Минобороны понимают, что украинцам, которые сейчас мобилизуются, нужно время на ВЛК, обучение и мобилизационное распоряжение.

"Мы понимаем, что для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно некоторое время, нужно пройти ВЛК, обучение, мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет, и мы можем рассчитывать, что эти люди помогут защищать Родину это очень важно. Потому что мы знаем, что на передовой непростая ситуация, многие военнослужащие истощены и нуждаются в ротации", - резюмировал спикер.

Напомним, что Министерство обороны Украины не поддерживает законопроект о продлении срока для обновления данных военнообязанных до 150 дней. В ведомстве считают, что 60 дней хватит для этой процедуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, какие штрафы и ограничения ждут тех, кто не обновит данные в ТЦК.

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