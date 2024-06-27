Штрафы и ограничения. Как будут наказывать тех, кто не обновил данные в ТЦК

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации , согласно которому военнообязанные граждане должны обновить свои данные в течение 60 дней. Тех, кто не сделает этого в установленный срок, ждут "санкции" - штрафы и ограничения.

РБК-Украина напоминает, кому, как и в какой срок, нужно актуализировать персональную информацию, а также рассказывает, кому и при каких обстоятельствах грозит наказание.

Кому, как и в какой срок нужно обновить данные

Согласно действующему законодательству, актуализировать информацию о себе нужно:

военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет

призывникам и резервистам

забронированным лицам

лицам, имеющим отсрочку

военнообязанным женщинам

Поскольку новый мобилизационный закон вступил в силу 18 мая 2024 года, а обновить персональные данные украинцам нужно в течение 60 дней, сделать это необходимо до 16 июля:

в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ)

с помощью электронного кабинета призывников, военнообязанных и резервистов в приложении "Резерв+"

Когда военнообязанных могут штрафовать

По словам адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко, штрафовать военнообязанных могут при условии, что они проигнорировали повестку.

В комментарии РБК-Украина эксперт уточнила, что после 18 мая 2024 года суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют:

от 17 000 до 25 000 гривен - за первое правонарушение

от 34 000 до 59 500 гривен - для должностных и юридических лиц

"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание. Если этого в течение пяти дней не сделали, человеку отправляют еще один документ - "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прийти в военкомат", - объяснила она.

В противном случае работники ТЦК и СП будут вынуждены обратиться в суд - с заявлением о запрете этому лицу управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека (как на уклониста).

Кто и как будет взимать штрафы

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, "если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, вероятнее всего, ему будет вручена повестка".

Если же дойдет до штрафов, процедура несколько усложняется. Поскольку штрафы и арест средств на счетах не входят в компетенцию ТЦК и СП, в случае неуплаты нарушителем средств в течение 15 дней, ТЦК будет обращаться в Государственную исполнительную службу.

"Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание. Но, насколько мне известно, это уже будет в двойном размере суммы штрафа. И также правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры принудительного исполнения решений описаны в статье 10 закона Украины "Об исполнительном производстве", - пояснил майор.

Военный отметил, что новая статья в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под названием "Меры воздействия" предусматривает также обращение начальника ТЦК и СП в полицию - в отношении человека, не выполнившего мобилизационные обязанности.

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"В случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку, начальник ТЦК направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом требование о выполнении обязанностей", - рассказал Истомин.

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанного долга, ТЦК и СП обращается в суд.

"Касательно временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации на срок для выполнения или отзыва такого требования. Дальше уже будет судебное решение", - уточнил военный.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в комментарии РБК-Украина подтвердил, что в законе речь идет о временном ограничении управления транспортным средством.

"В судебном порядке. После обновления данных ограничение отменяется", - подчеркнул он.