ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українців оновили дані в ТЦК: у Міноборони дали відповідь

П'ятниця 28 червня 2024 00:59
UA EN RU
Скільки українців оновили дані в ТЦК: у Міноборони дали відповідь Фото: черга у ТЦК (facebook.com/yuliabartle)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 27 червня, свої дані військовозобов'язаних, призовників і резервістів оновили 2 млн 430 тисяч українців. Серед них 1 млн 852 тисячі скористалися застосунком "Резерв+".

Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що українці віддають перевагу електронним можливостям.

"Станом на сьогоднішній ранок 2 млн 430 тис. українців оновили свої дані військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Серед них 1 млн 852 тис. – у застосунку Резерв+. Тобто, українці віддають перевагу можливостям електронним у застосунку, який запустили саме під законопроєкт, що 18 травня набув чинності", - сказав Дмитро Лазуткін.

Також він додав, що процес мобілізації став інтенсивним. Це в свою чергу дозволить замінити на фронті тих військових, які виснажені і потребують ротації.

"Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість людей, які мобілізуються, процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити", - розповів речник.

Водночас в Міноборони розуміють, що українцям, які зараз мобілізуються, потрібен час на ВЛК, навчання та мобілізаційне розпорядження.

"Ми розуміємо, що для того, щоб ці люди, які зараз мобілізуються, опинились у війську, потрібен деякий час, потрібно пройти ВЛК, навчання, мобілізаційне розпорядження, але так чи інакше процес іде, і ми можемо розраховувати, що ці люди допоможуть боронити Батьківщину, це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що на передовій непроста ситуація, багато військовослужбовців виснажені і потребують ротації", - резюмував речник.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України не підтримує законопроект щодо продовження терміну для оновлення данних військовозобов'язаних до 150 днів. У відомстві вважають, що 60 днів вистачить для цієї процедури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, які штрафи й обмеження чекають тих, хто не оновить дані у ТЦК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Війна в Україні
NEWS
Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки
Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року