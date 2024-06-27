ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней

Украина , Четверг 27 июня 2024 10:51
UA EN RU
В Минобороны объяснили, почему против продления сроков обновления данных до 150 дней Фото: в Минобороны объяснили, почему против продления обновления данных до 150 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны выступает против продления срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. В ведомстве считают, что 60 дней хватит для этой процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Он отметил, что Минобороны на данный момент не поддерживает законопроект и не считает целесообразным продление срока обновления от 60 до 150 дней для обновления данных.

"Потому что сейчас существуют возможности обновить данные в ТЦК, ЦПАУ, в также в "Резерв+", где это можно сделать за считанные минуты, это приложение работает. Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут сделать это считанные минуты. Соответственно мы не видим смысла продлевать этот срок, потому что сейчас нужно как можно быстрее обновить учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодно, чтобы защищать родину", - сказал он.

По его словам, по состоянию на утро 2 млн 430 тысяч украинцев обновили свои военно-учетные данные. Среди них 1 млн 852 тысяч обновили данные в мобильном приложении "Резерв+".

Обновление данных военнообязанных

Напомним, по новому закону о мобилизации все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. Дедлайн - 16 июля 2024 года.

Обновить персональные данные должны военнообязанные и мужчины, и женщины. Сделать это можно непосредственно в ТЦК или центрах предоставления админуслуг. Также можно использовать мобильное приложение "Резерв+".

Ранее в Верховной раде заявили, что Минобороны поддержало законопроект о продлении еще на 90 дней срока обновления данных военнообязанными. Однако в Министерстве обороны заявили, что не поддерживают увеличение сроков обновления данных с 60 до 150 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электронный кабинет военнообязанного Мобилизация в Украине Закон о мобилизации
NEWS
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
Ночная комбинированная атака. Защитники неба Украины сбили почти все вражеские цели
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года