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Другой статус. Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты

Польша, Варшава, Пятница 09 февраля 2024 08:35
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Другой статус. Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты Фото: Украинские беженцы в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Положения спецзакона о помощи украинцам в Польше может быть продлено только до 30 июня 2024 года. Те, кто планирует остаться в стране дольше, стали активнее подавать документы на оформление видов на жительство.

Такое право дает работа или свой бизнес в Польше, рассказали РБК-Украина в миграционной платформе EWL.

Как повлияют изменения на беженцев, работающих в Польше

Украинские беженцы, которые хотят и дальше оставаться в Польше и имеют работу или бизнес в этой стране, будут подавать документы на вид на временное пребывание в Польше (карту побыту), отмечает директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

"Такая возможность для граждан Украины со статусом PESEL UKR есть с 1 апреля 2023 года, если у них есть работа, бизнес в Польше или они высококвалифицированные работники", – объясняет эксперт.

Некоторые трудоустроенные украинские беженцы подписывают трудовые договоры до окончания легального пребывания в Польше (временной защиты). После ее окончания они или могут остаться в Польше, подав на карту побыту, или вернуться, или уехать в другую страну ЕС.

"Большинство украинских беженцев и трудовых мигрантов сейчас подписывают трудовые договоры на год-два. Речь идет о тех, кто принял решение остаться в Польше на дольше. Они сейчас пользуются временной защитой, но впоследствии тоже могут подать документы на карту побыту", – обращает внимание Марцин Колодзейчик.

По его словам, украинцы стали активнее подавать документы на вид на временное проживание еще в декабре, когда стало известно, что Польша может не продлить временную защиту до 2025 года.

"Это именно те, кто хочет остаться на дольше. Карта побыту для них дает гарантии легального пребывания в стране от 1 до 3 лет", – говорит специалист.

Другой статус. Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

Будут ли уезжать украинцы в другие страны

Украинцы, которые могут себя содержать финансово и имеют основания для легального пребывания и получения карты побыту (на основе работы, воссоединения с семьей или по другим причинам), останутся в Польше, считает директор международной рекрутации EWL.

"Вопрос оставаться или уезжать может стать перед украинскими беженцами, не имеющими работы в Польше или возможности работать (женщины с детьми или уязвимые категории), но вероятно, для них будет продлена временная защита. Стоит дождаться принятия законопроекта и понять, какие именно изменения он внедрит", – отмечает Марцин Колодзейчик.

Он добавляет: возможное сокращение сроков пребывания и ограничение категорий для выдачи временной защиты будет побуждать к выезду в другие страны ЕС или возвращение домой тех граждан Украины, которые злоупотребляли статусом временной защиты в Польше.

"Это те, кто им пользовался, но значительную часть времени проводили в Украине и получали помощь 800+ на ребенка (выплаты в 7490 грн в месяц, – ред.) или работали в другой европейской стране", – отмечает эксперт.

Напомним, мы писали, что временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев. До 30 июня останутся разрешительные документы на жительство в Польше.

Также мы рассказывали, что украинцы массово віезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тысяч граждан Украины.

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