ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році: нові дані

Польща, Варшава, Вівторок 13 лютого 2024 18:17
UA EN RU
Скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році: нові дані Фото: Українська біженка у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі 2023 року показники народжуваності були рекордно низькі з часів закінчення Другої світової війни. При цьому 15 тисяч немовлят народили громадянки інших країн.

Скільки українських дітей з'явилися на світ у 2023 році у Польщі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.

Найбільше серед немовлят з іншим громадянством – українців. У Польщі 2023 року з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.

Також у Польщі народилися маленькі громадяни:

  • Білорусі – 775;
  • В’єтнаму – 188;
  • Грузії – 161;
  • Індії – 160;
  • Росії – 141;
  • Молдови – 111.

Дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.

Минулого року у Польщі народилось 305 тисяч немовлят. Хоча загальний рівень народжуваності у країні знизився, показники покращують іноземці. У 2023 році була найбільша кількість новонароджених дітей-іноземців за роки.

"Водночас ситуація все ще погана, минулого року народилося набагато менше дітей, ніж навіть у песимістичному варіанті демографічного прогнозу Держстату. Народжуваність падає, тому що жінок репродуктивного віку стає все менше", – пише Gazeta.pl.

За демографічним прогнозом Головного статистичного управління, до 2060 року населення Польщі зменшиться до 30,4 мільйона осіб (зараз у Польщі налічується 37,75 млн людей).

Нагадаємо, ми писали, як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту. Із грудня українці активніше подають документи на дозвіл на проживання.

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща діти
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги