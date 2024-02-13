Скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році: нові дані
У Польщі 2023 року показники народжуваності були рекордно низькі з часів закінчення Другої світової війни. При цьому 15 тисяч немовлят народили громадянки інших країн.
Скільки українських дітей з'явилися на світ у 2023 році у Польщі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.
Згідно з даними Центрального статистичного офісу Польщі, торік у Польщі народилися 272 тисячі дітей. Із них 257,3 тисяч немовлят є громадянами Польщі, а 15,4 тисяч новонароджених мають батьків-іноземців.
Найбільше серед немовлят з іншим громадянством – українців. У Польщі 2023 року з'явилися на світ 12,8 тисячі українських дітей. У 2022 році в Польщі українки народили 13,7 тисячі дітей.
Також у Польщі народилися маленькі громадяни:
- Білорусі – 775;
- В’єтнаму – 188;
- Грузії – 161;
- Індії – 160;
- Росії – 141;
- Молдови – 111.
Дитина, народжена в Польщі, може отримати польське громадянство лише у випадку, якщо один із батьків є громадянином Польщі.
Минулого року у Польщі народилось 305 тисяч немовлят. Хоча загальний рівень народжуваності у країні знизився, показники покращують іноземці. У 2023 році була найбільша кількість новонароджених дітей-іноземців за роки.
"Водночас ситуація все ще погана, минулого року народилося набагато менше дітей, ніж навіть у песимістичному варіанті демографічного прогнозу Держстату. Народжуваність падає, тому що жінок репродуктивного віку стає все менше", – пише Gazeta.pl.
За демографічним прогнозом Головного статистичного управління, до 2060 року населення Польщі зменшиться до 30,4 мільйона осіб (зараз у Польщі налічується 37,75 млн людей).
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