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Украина продолжает получать боеприпасы от Чехии: сколько поступило в этом году

Чехия, Воскресенье 27 апреля 2025 21:37
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Украина продолжает получать боеприпасы от Чехии: сколько поступило в этом году Фото: Чехия передала Украине почти 400 тысяч боеприпасов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чехия продолжает поддержку Украины поставками боеприпасов в рамках инициативы, начатой в прошлом году. Только в этом году Украина получила почти 400 тысяч крупнокалиберных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Министр обороны Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов

Сейчас Чехия инвестировала в эту инициативу 1 миллиард чешских крон.

"Я не дам больше информации, потому что военная разведка - это ведомство, которое имеет некоторые режимные вопросы, о которых я не буду говорить публично", - сказала министр.

По данным издания, благодаря чешской инициативе по боеприпасам артиллерийское преимущество России сократилось на 500 процентов.

Инициатива Чехии

Напомним, в прошлом году президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого требуется финансирование.

Уже в июне 2024 года Чехия сообщила, что в Украину прибыла первая партии артиллерийских снарядов, закупленных по ее инициативе.

В общем недавно стало известно, что Чехия в рамках своей инициативы в этом году сможет предоставить Украине столько же боеприпасов, как и в 2024 году, а именно 1,5 млн единиц.

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