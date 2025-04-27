Украина продолжает получать боеприпасы от Чехии: сколько поступило в этом году

Чехия продолжает поддержку Украины поставками боеприпасов в рамках инициативы, начатой в прошлом году. Только в этом году Украина получила почти 400 тысяч крупнокалиберных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Министр обороны Яна Чернохова рассказала, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов продолжается. По ее данным, до конца апреля в Украину будет доставлено 400 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов

Сейчас Чехия инвестировала в эту инициативу 1 миллиард чешских крон.

"Я не дам больше информации, потому что военная разведка - это ведомство, которое имеет некоторые режимные вопросы, о которых я не буду говорить публично", - сказала министр.

По данным издания, благодаря чешской инициативе по боеприпасам артиллерийское преимущество России сократилось на 500 процентов.