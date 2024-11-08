Меньше не будет: британская разведка дала прогноз по налетам "Шахедов" на Украину

Россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине. В ближайшее время эту проблему решить трудно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается сводке, 2000 дронов-камикадзе были запущены Россией против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По данным британской разведки, благодаря продолжающимся российским инвестициям в ряд беспилотных летательных аппаратов, диверсификации поставок и расширению стартовых площадок, темпы ударов постоянно растут с середины 2024 года.

В течение первой недели ноября российские темпы налетов оставались высокими и соответствовали последним неделям октября.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре, станут нормой", - отмечают в Минобороны Британии.

Массированные атаки

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников.

За этих месяцы силам ПВО удалось сбить 3063 вражеских дронов, а это - 71%. Еще 1052 (24%) были "локационно потеряны" - то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам.

Прямые попадания вражеских беспилотников составляют 5%. Также разрушение или повреждение могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия бьет дронами и накапливает ракеты. По его словам, большинство приготовлений РФ уже завершила для того, чтобы иметь возможность наносить удары именно со стратегической авиации, которых не было с 26 августа.