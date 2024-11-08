ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Меньше не будет: британская разведка дала прогноз по налетам "Шахедов" на Украину

Украина, Пятница 08 ноября 2024 11:56
UA EN RU
Меньше не будет: британская разведка дала прогноз по налетам "Шахедов" на Украину Фото: Налеты шахедов будут постоянными и массированными (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине. В ближайшее время эту проблему решить трудно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается сводке, 2000 дронов-камикадзе были запущены Россией против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По данным британской разведки, благодаря продолжающимся российским инвестициям в ряд беспилотных летательных аппаратов, диверсификации поставок и расширению стартовых площадок, темпы ударов постоянно растут с середины 2024 года.

В течение первой недели ноября российские темпы налетов оставались высокими и соответствовали последним неделям октября.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре, станут нормой", - отмечают в Минобороны Британии.

Массированные атаки

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников.

За этих месяцы силам ПВО удалось сбить 3063 вражеских дронов, а это - 71%. Еще 1052 (24%) были "локационно потеряны" - то есть исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам.

Прямые попадания вражеских беспилотников составляют 5%. Также разрушение или повреждение могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной дронов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия бьет дронами и накапливает ракеты. По его словам, большинство приготовлений РФ уже завершила для того, чтобы иметь возможность наносить удары именно со стратегической авиации, которых не было с 26 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
NEWS
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
Госпром, "Санта" и Сухой фонтан. Как выглядит центр Харькова после атаки КАБов (фото)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России