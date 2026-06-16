Сколько россиян хотят завершения войны: Зеленский назвал неожиданную статистику

По словам Зеленского, на саммите G7 во Франции он обсудил с другими лидерами ситуацию на фронте и возможные переговоры с россиянами. Также поднимались вопросы ракетных ударов, дальнобойного вооружения, ситуации с российскими потерями и экономикой.

"Хорошая новость прежде всего в том, что да, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) должен остановить эту войну. И в этом вопросе у меня есть единодушная поддержка всех лидеров и президентов ЕС. Мы были едины во мнении, что Россия не побеждает, теряет много людей и должна как можно скорее заключить соглашение. Инициатива находится не в ее руках", - добавил он.

Президент обратил внимание, что многие люди вокруг Путина подталкивают его к новой масштабной мобилизации, независимо от того, какими будут потери и сколько людей погибнут. В Кремле об этом не думают.

"Но есть большой процент россиян, которые понимают это. Сейчас они начинают понимать, что не выигрывают эту войну, и именно поэтому ее нужно остановить. Да, я не уверен, что это действительно гуманная причина, потому что если у тебя большие потери, то войну нужно прекращать... Более 60% российского общества хотят остановить эту войну. Именно поэтому нам нужно больше давления на Путина", - сказал президент.

Встреча Зеленского с Путиным

Напомним, украинская сторона уже неоднократно предлагала России провести встречу на уровне лидеров, чтобы продвинуться на пути к завершению войны.

Но в Кремле в ответ делали абсурдные заявления о том, что если президент Владимир Зеленский хочет встречи с диктатором Владимиром Путиным, он "может приехать в Москву".