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Скільки росіян хочуть завершення війни: Зеленський навів несподівану статистику

15:46 16.06.2026 Вт
2 хв
Більшість росіян розуміють, що РФ програє на полі бою
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Більше половини громадян Росії хочуть, щоб війна проти України закінчилася. Вони бачать, що РФ не перемагає на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті Reuters Next.

За словами Зеленського, на саміті G7 у Франції він обговорив з іншими лідерами ситуацію на фронті та можливі переговори з росіянами. Також порушувалися питання ракетних ударів, далекобійної зброї, ситуації з російськими втратами та економікою.

"Хороша новина насамперед у тому, що так, Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) повинен зупинити цю війну. І в цьому питанні я маю одностайну підтримку всіх лідерів та президентів ЄС. Ми були єдині в думці, що Росія не перемагає, втрачає багато людей і повинна якомога швидше укласти угоду. Ініціатива не в її руках", - додав він.

Президент звернув увагу, що багато людей навколо Путіна підштовхують його до нової масштабної мобілізації, незалежно від того, якими будуть втрати і скільки людей загине. У Кремлі про це не думають.

"Але є великий відсоток росіян, які це розуміють. Зараз вони починають розуміти, що не виграють цю війну, і саме тому її потрібно зупинити. Так, я не впевнений, що це дійсно гуманна причина, бо якщо у тебе великі втрати, то війну треба припиняти... Понад 60% російського суспільства хочуть зупинити цю війну. Саме тому нам потрібно більше тиску на Путіна", - сказав президент.

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Зустріч Зеленського з Путіним

Нагадаємо, українська сторона вже неодноразово пропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів, щоб просунутися на шляху до завершення війни.

Але в Кремлі у відповідь робили абсурдні заяви про те, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, він "може приїхати до Москви".

Днями стало відомо, що на саміті "Великої сімки" пропонували організувати зустріч Зеленського та Путіна. Але в Москві знову відмовилися.

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