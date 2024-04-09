Сколько работников культуры и медиа получили бронь от мобилизации: ответ Минкульта

В МКИП объяснили, что кандидатов на бронирование, без которых функционирование отдельных предприятий невозможно, отдельно рассматривает комиссия МКИП, Генеральный штаб ВСУ и Минэкономики.

"По состоянию на сегодня статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков", - отметили в министерстве.

В Минкульте подчеркнули, что культура и медиа остаются критически важными для государства.

"Люди критически важны культуре. Культура и медиа критически важны государству. Ответственная власть должна не только об этом говорить, но и своими взвешенными и профессиональными решениями обеспечивать нашу устойчивость и на фронте, и в тылу", - добавили в министерстве.