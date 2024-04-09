Сколько работников культуры и медиа получили бронь от мобилизации: ответ Минкульта

С момента принятия порядка бронирования военнообязанных во время действия военного положения 27 января 2023 года, документ по бронированию работников предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры и медиа не претерпел никаких изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и информационной политики Украины.
В МКИП объяснили, что кандидатов на бронирование, без которых функционирование отдельных предприятий невозможно, отдельно рассматривает комиссия МКИП, Генеральный штаб ВСУ и Минэкономики.
"По состоянию на сегодня статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков", - отметили в министерстве.
В Минкульте подчеркнули, что культура и медиа остаются критически важными для государства.
"Люди критически важны культуре. Культура и медиа критически важны государству. Ответственная власть должна не только об этом говорить, но и своими взвешенными и профессиональными решениями обеспечивать нашу устойчивость и на фронте, и в тылу", - добавили в министерстве.
Как известно, во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.
Вчера, 8 апреля, стало известно, что ряд украинских телеканалов получил бронь от мобилизации для своих сотрудников. Бронь выдали и работникам нескольких цирков, отнесших к критически важным предприятиям.
Такая информация вызвала общественный резонанс, поэтому сегодня, 9 апреля, на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал "справедливое" решение о бронировании от мобилизации.
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