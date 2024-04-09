Скільки працівників культури та медіа отримали броню від мобілізації: відповідь Мінкульту

У МКІП пояснили, що кандидатів на бронювання, без яких функціонування окремих підприємств є неможливим, окремо розглядає комісія МКІП, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки.

"Станом на сьогодні статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більш як 700 медійників", - наголосили в міністерстві.

В Мінкульті підкреслили, що культура та медіа залишаються критично важливими для держави.

"Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу", - додали в міністерстві.