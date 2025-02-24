Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро, - Шмыгаль

По последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии.

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро", - сказал Шмыгаль. По его словам, такое восстановление может стать magnum opus (большим делом - ред.) для Европы, объединив и укрепив сотрудничество Украины и ЕС.