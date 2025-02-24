Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро, - Шмыгаль
По последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии.
"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро", - сказал Шмыгаль.
По его словам, такое восстановление может стать magnum opus (большим делом - ред.) для Европы, объединив и укрепив сотрудничество Украины и ЕС.
Восстановление Украины
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что восстановление Украины от последствий российского вторжения будет стоить около 700 млрд долларов.
При этом Зеленский отмечал, что в восстановлении будут участвовать все партнеры Украины, и они готовы выделить такую сумму.
Президент также рассчитывает, что после завершения войны все украинцы вернутся на Родину для восстановления страны.
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