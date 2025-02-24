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Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро, - Шмыгаль

Понедельник 24 февраля 2025 19:50
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Восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

По последним оценкам восстановление Украины будет стоить примерно 500 млрд евро.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии.

"Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. По последним оценкам, восстановление будет стоить примерно 500 млрд евро", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такое восстановление может стать magnum opus (большим делом - ред.) для Европы, объединив и укрепив сотрудничество Украины и ЕС.

Восстановление Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что восстановление Украины от последствий российского вторжения будет стоить около 700 млрд долларов.

При этом Зеленский отмечал, что в восстановлении будут участвовать все партнеры Украины, и они готовы выделить такую сумму.

Президент также рассчитывает, что после завершения войны все украинцы вернутся на Родину для восстановления страны.

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