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Сколько мирных жителей погибло из-за войны в Украине: обновленные данные ООН

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 21:30
Сколько мирных жителей погибло из-за войны в Украине: обновленные данные ООН Фото: в ООН рассказали, сколько мирных жителей погибло из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения в Украину было зафиксировано 21 793 жертвы среди гражданского населения. Из них 8173 человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Помимо более 8 тысяч погибших, ООН также зафиксировала 13 620 раненых из-за российской агрессии.

За февраль было подтверждено 589 жертв, 138 мирных жителей погибли, а еще 451 - получил ранение. Причиной этого в большинстве случаев является применение взрывного оружия с широкой зоной поражения и взрывоопасные предметы.

В Управлении подчеркнули, что реальное количество жертв из-за войны намного выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается. При этом многие сообщения до сих пор не подтверждены. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 6 марта, оккупанты обстреляли поселок в Херсонской области. Есть раненая.

Также мы писали, что в Николаевской области сегодня люди трижды подрывались на минах.

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