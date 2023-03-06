Сбрасывали боеприпасы с дронов. Россияне обстреляли село под Новой Каховкой, есть раненая
Утром в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пгт Казацкое Новокаховской общины Херсонской области. Есть раненая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, местная жительница получила ранение ноги.
"Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно", - добавили в администрации.
Кроме того, несколько домов в Казачьем повреждены.
Как сообщалось, российская армия за последние сутки 11 раз обстреляла Херсон и общину. Оккупанты выпустили по городу 45 снарядов.
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