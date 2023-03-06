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Сбрасывали боеприпасы с дронов. Россияне обстреляли село под Новой Каховкой, есть раненая

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Херсон, Понедельник 06 марта 2023 13:08
Сбрасывали боеприпасы с дронов. Россияне обстреляли село под Новой Каховкой, есть раненая Фото: россияне обстреляли село под Новой Каховкой, есть раненая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пгт Казацкое Новокаховской общины Херсонской области. Есть раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Оккупанты били по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, местная жительница получила ранение ноги.

"Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно", - добавили в администрации.

Кроме того, несколько домов в Казачьем повреждены.

Как сообщалось, российская армия за последние сутки 11 раз обстреляла Херсон и общину. Оккупанты выпустили по городу 45 снарядов.

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Херсонская область
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