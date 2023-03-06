В Николаевской области люди трижды подрывались на минах: есть погибший и раненые

В понедельник, 6 марта, в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские подорвались на минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Село Зеленая Роща Витовского района. Двое мужчин приехали осмотреть поле, чтобы начать его обрабатывать. Непосредственно на самом поле они нашли вражескую мину. Один из мужчин решил ее самостоятельно обезвредить - опасная находка взорвалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных телесных повреждений 56-летний мужчина погиб на месте, а другой - 37-летний местный житель с многочисленными травмами и осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу.

"В этот же день в поселке Любомировка двое местных мужчин выехали на грузовом автомобиле ЗИЛ начать весенние работы. Как следствие, автомобиль наехал на мину. Один из мужчин получил травмы и доставлен в больницу. Другой мужчина, к счастью, не пострадал", - сообщил Шайхет.

Еще один случай произошел в лесополосе на окраине поселка Любомировка. 41-летний мужчина собирал дрова и наступил на мину, оставленную россиянами. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.