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Скільки мирних жителів загинуло через війну в Україні: оновлені дані ООН

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 21:30
Скільки мирних жителів загинуло через війну в Україні: оновлені дані ООН Фото: в ООН розповіли, скільки мирних жителів загинуло через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення в Україну було зафіксовано 21 793 жертви серед цивільного населення. З них 8173 особи загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Крім понад 8 тисяч загиблих, ООН також зафіксувала 13 620 поранених через російську агресію.

За лютий було підтверджено 589 жертв, 138 мирних жителів загинули, а ще 451 - поранено. Причиною цього в більшості випадків є застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження та вибухонебезпечні предмети.

В Управлінні підкреслили, що реальна кількість жертв через війну набагато вища, оскільки надходження інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується. При цьому багато повідомлень досі не підтверджено. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 6 березня, окупанти обстріляли селище у Херсонській області. Є поранена.

Також ми писали, що у Миколаївській області сьогодні люди тричі підривалися на мінах.

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