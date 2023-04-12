Сколько мирных украинцев находится в российском плену: ответ правозащитников

Российские оккупанты удерживают у себя в плену почти тысячу мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей медийной инициатива по правам человека и общественной организации "Гражданские в плену".

"По данным Министерства реинтеграции, по состоянию на конец февраля 950 гражданских находятся в местах содержания. В нашем списке примерно такое же количество человек. Насколько списки совпадают, мы сказать не можем, поскольку государственная информация закрыта", - сказала правозащитница Татьяна Катриченко.

При этом эксперты уточняют, что было идентифицировано 948 пленных гражданских, которых россияне удерживают на временно оккупированных территориях или в РФ.

Всего таких мест, где незаконно удерживают мирных украинцев, обнаружили уже около 100, утверждают правозащитники.