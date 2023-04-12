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Сколько мирных украинцев находится в российском плену: ответ правозащитников

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Среда 12 апреля 2023 15:39
Сколько мирных украинцев находится в российском плену: ответ правозащитников Иллюстративное фото: стало известно, сколько мирных украинцев удерживают в плену россияне (twitter.com FreeRadioUA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты удерживают у себя в плену почти тысячу мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей медийной инициатива по правам человека и общественной организации "Гражданские в плену".

"По данным Министерства реинтеграции, по состоянию на конец февраля 950 гражданских находятся в местах содержания. В нашем списке примерно такое же количество человек. Насколько списки совпадают, мы сказать не можем, поскольку государственная информация закрыта", - сказала правозащитница Татьяна Катриченко.

При этом эксперты уточняют, что было идентифицировано 948 пленных гражданских, которых россияне удерживают на временно оккупированных территориях или в РФ.

Всего таких мест, где незаконно удерживают мирных украинцев, обнаружили уже около 100, утверждают правозащитники.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что из российского плена вернули уже 2105 украинских защитников.

При этом он отмечал, что число военных, которые продолжают находиться в плену, называть нельзя.

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