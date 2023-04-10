Сколько всего защитников уже вернули из российского плена: ответ омбудсмена

Украина с начала полномасштабной войны с Россией вернула из вражеского плена более 2 тысяч защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Это количество составляет 2 105 человек, это вместе с сегодняшним обменом", - заявил Лубинец.

Он также отметил, что у властей есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену у России. Но раскрывать это количество нельзя.

"Это нам помогает - то, что мы публично не сообщаем цифры. Ни относительно тех, кого мы держим на своей территории - российских военнопленных, ни тех, кого Россия держит у себя в плену. Это делается сознательно, в том числе для того, чтобы более эффективно возвращать наших домой", - объяснил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что среди пленных, которых вернули сегодня, 10 апреля, домой, есть тяжелораненые, те, кто потерял очень много веса, и те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии.

"И это все - свидетельство того, что Россия продолжает держать наших военнопленных в неприспособленных условиях, иногда не предоставляя элементарного - достаточно пищи или воды", - подчеркнул он.