Скільки мирних українців перебуває у російському полоні: відповідь правозахисників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників медійної ініціативи з прав людини та громадської організації "Громадянські у полоні".

"За даними Міністерства реінтеграції, станом на кінець лютого 950 цивільних перебувають у місцях утримання. У нашому списку приблизно така сама кількість осіб. Наскільки списки збігаються, ми сказати не можемо, оскільки державну інформацію закрито", - сказала правозахисниця Тетяна Катриченко.

При цьому експерти уточнюють, що було ідентифіковано 948 полонених цивільних, яких росіяни утримують на тимчасово окупованих територіях чи в РФ.

Загалом таких місць, де незаконно тримають мирних українців, виявили вже близько 100, стверджують правозахисники.