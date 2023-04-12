Скільки мирних українців перебуває у російському полоні: відповідь правозахисників
Російські окупанти утримують у полоні майже тисячу мирних жителів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників медійної ініціативи з прав людини та громадської організації "Громадянські у полоні".
"За даними Міністерства реінтеграції, станом на кінець лютого 950 цивільних перебувають у місцях утримання. У нашому списку приблизно така сама кількість осіб. Наскільки списки збігаються, ми сказати не можемо, оскільки державну інформацію закрито", - сказала правозахисниця Тетяна Катриченко.
При цьому експерти уточнюють, що було ідентифіковано 948 полонених цивільних, яких росіяни утримують на тимчасово окупованих територіях чи в РФ.
Загалом таких місць, де незаконно тримають мирних українців, виявили вже близько 100, стверджують правозахисники.
Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що з російського полону повернули вже 2105 українських захисників.
При цьому він зазначав, що кількість військових, які продовжують перебувати у полоні, називати не можна.
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