Сколько человек может находиться в укрытии и куда обращаться с жалобами на нарушения

Главное: Нормы площади: Согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м² (для учебных заведений рекомендуется до 1 м²).

Согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м² (для учебных заведений рекомендуется до 1 м²). Четкие ограничения: Вместимость каждого убежища индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией. Превышение этого количества опасно, поскольку приводит к нехватке кислорода и повышает риск распространения инфекций.

Вместимость каждого убежища индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией. Превышение этого количества опасно, поскольку приводит к нехватке кислорода и повышает риск распространения инфекций. Алгоритм действий: В случае выявления нарушений сначала следует обращаться к администрации учреждения или балансодержателю. Если это не дает результатов - к территориальным органам Госпродпотребслужбы или местным властям.

Как рассчитывается вместимость укрытия

Как пояснил заместитель председателя службы, вместимость каждого конкретного сооружения определяется исключительно проектной документацией в соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской защиты").

"Минимальная площадь основного помещения для укрытия составляет 0,6 м² на одного человека при одноярусном размещении сидячих мест. Для учебных заведений рекомендуется предусматривать до 1 м² на одного человека, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное пребывание детей", - отмечает Крейтор.

Чем опасна переполненность

В укрытии может находиться только то количество людей, которое указано в его проекте. Специалист подчеркивает, что превышение этого лимита создает серьезные риски:

существенно ухудшается качество воздуха;

становится труднее дышать;

значительно возрастает риск заразиться инфекционными заболеваниями.

Куда обращаться в случае нарушений

В Госпродпотребслужбе в первую очередь рекомендуют сообщать об обнаруженных недостатках администрации учреждения или балансодержателю, поскольку именно они несут ответственность за состояние помещений и создание безопасных условий.

Если нарушения не устраняются или представляют угрозу для здоровья, необходимо обращаться к:

территориальным органам Госпродпотребслужбы;

органам местного самоуправления или соответствующей военной администрации.

Фото: куда жаловаться на нарушения в убежищах (инфографика РБК-Украина)

"Хочу подчеркнуть, что неравнодушие граждан и своевременное сообщение об обнаруженных проблемах помогают быстрее устранять недостатки и создавать безопасные и комфортные условия для людей в местах временного пребывания и убежищах", - подытожил Андрей Крейтор.