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Сколько человек может находиться в укрытии и куда обращаться с жалобами на нарушения

13:30 19.06.2026 Пт
3 мин
Превышение допустимого количества людей в укрытии опасно. Чем это грозит?
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копытко
Какая площадь предусмотрена для каждого человека в убежище (фото: Getty Images)

Во время воздушной тревоги вопрос о вместимости защитных сооружений становится критическим. Хотя единой универсальной цифры для всех убежищ не существует, есть четкие нормы проектирования, которыми должны руководствоваться балансодержатели.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Главное:

  • Нормы площади: Согласно ГСН, минимальная площадь на одного человека в укрытии составляет 0,6 м² (для учебных заведений рекомендуется до 1 м²).
  • Четкие ограничения: Вместимость каждого убежища индивидуальна и определяется исключительно проектной документацией. Превышение этого количества опасно, поскольку приводит к нехватке кислорода и повышает риск распространения инфекций.
  • Алгоритм действий: В случае выявления нарушений сначала следует обращаться к администрации учреждения или балансодержателю. Если это не дает результатов - к территориальным органам Госпродпотребслужбы или местным властям.

Как рассчитывается вместимость укрытия

Как пояснил заместитель председателя службы, вместимость каждого конкретного сооружения определяется исключительно проектной документацией в соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН В.2.2-5:2023 "Защитные сооружения гражданской защиты").

"Минимальная площадь основного помещения для укрытия составляет 0,6 м² на одного человека при одноярусном размещении сидячих мест. Для учебных заведений рекомендуется предусматривать до 1 м² на одного человека, чтобы обеспечить более комфортное и безопасное пребывание детей", - отмечает Крейтор.

Читайте также:Поезда метро в Киеве предлагают оставлять на станциях во время атак РФ: что это изменит

Чем опасна переполненность

В укрытии может находиться только то количество людей, которое указано в его проекте. Специалист подчеркивает, что превышение этого лимита создает серьезные риски:

  • существенно ухудшается качество воздуха;
  • становится труднее дышать;
  • значительно возрастает риск заразиться инфекционными заболеваниями.

Куда обращаться в случае нарушений

В Госпродпотребслужбе в первую очередь рекомендуют сообщать об обнаруженных недостатках администрации учреждения или балансодержателю, поскольку именно они несут ответственность за состояние помещений и создание безопасных условий.

Если нарушения не устраняются или представляют угрозу для здоровья, необходимо обращаться к:

  • территориальным органам Госпродпотребслужбы;
  • органам местного самоуправления или соответствующей военной администрации.

Фото: куда жаловаться на нарушения в убежищах (инфографика РБК-Украина)

"Хочу подчеркнуть, что неравнодушие граждан и своевременное сообщение об обнаруженных проблемах помогают быстрее устранять недостатки и создавать безопасные и комфортные условия для людей в местах временного пребывания и убежищах", - подытожил Андрей Крейтор.

Читайте также о том, что недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство убежищ в Украине, прошедших проверку, имеют недостатки. Защитные сооружения часто закрыты во время тревог, загромождены или полностью недоступны для людей с инвалидностью.

Ранее мы писали о том, что в Киеве обсуждают целесообразность установки палаток на станциях метро во время российских атак. Многие люди заявляют, что они занимают слишком много места в укрытиях.

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Держпродспоживслужба