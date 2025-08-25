Сколько людей пытались незаконно выехать из Украины в этом году? Ответ пограничников

В 2025 году пограничники зафиксировали многочисленные попытки незаконного выезда из Украины, детали которых обнародованы в ежегодной статистике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По словам Демченко, незаконное пересечение границы остается серьезной проблемой для ГПСУ. Только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.
Таким образом, в Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.
"Даже административные санкции не всегда становятся сдерживающим фактором: некоторых граждан задерживали по несколько раз - от трех до десяти и более", - отметил Демченко в эфире телеканала.
Отметим, что каждый из нарушителей получает административное наказание - суд определяет размер штрафа после составления протокола. В то же время организаторы и соучастники незаконных схем уже несут уголовную ответственность.
В правительстве готовят законодательные новации, которые должны усилить ответственность за нарушение правил пересечения границы во время военного положения. Планируется сделать наказание более действенным.
В частности, предлагается:
Отметим, что ранее Кабмин уже предлагал ввести уголовную ответственность для "уклонистов" за незаконное пересечение границы.
Напомним, двое мужчин вблизи Ужгорода пытались нелегально пересечь границу на электросамокатах.
А вот во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.
Кроме того, СБУ разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.
На Закарпатье был задержан правоохранитель, который за 4 тысячи долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.