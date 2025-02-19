Сколько людей могут привлечь в армию по контракту "18-24": ответ ОП

Потенциально 800 тысяч украинцев 18-24 лет могут присоединиться к армии по спецконтракту. Но это не значит, что молодежью хотят заполнить все вакантные должности в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису в эфире телемарафона.
"В целом целевая аудитория от 18 до 24 это почти 800 тысяч человек", - сказал он.
По словам Палисы, этого количества "более чем достаточно", в то же время это не означает, что украинцами в возрасте от 18 до 24 лет хотят заполнить все вакантные должности в Вооруженных силах.
Заместитель руководителя ОП также отметил, что в целом в Украине работают над увеличением целевой аудитории для заключения контрактов.
"В первую очередь следующий - это будет контракт для тех граждан, которые уволились, имели возможность, законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации, которые имеют право на отсрочку, которые даже забронированы. В первую очередь хочется создать в образе Вооруженных сил конкурентного работодателя на рынке труда Украины", - объяснил Палиса.
По его словам, такой категории украинцев предложат более широкий выбор военно-учетных специальностей, например, добавят расчеты дронов, возможно, механиков, водителей, расчеты экипажа боевых машин.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство обороны готовит специальный контракт, чтобы привлечь в армию украинцев 18-24 лет. Он подчеркнул, что это не мобилизация, а контрактное предложение.
По словам президента, "мотивационный контракт" будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов для приобретения жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.
В Минобороны уточнили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - во время службы. При этом добровольцы ежемесячно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
Подробнее о спецконтракте для молодежи и его условиях - по ссылке.
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