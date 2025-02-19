Сколько людей могут привлечь в армию по контракту "18-24": ответ ОП

"В целом целевая аудитория от 18 до 24 это почти 800 тысяч человек", - сказал он.

По словам Палисы, этого количества "более чем достаточно", в то же время это не означает, что украинцами в возрасте от 18 до 24 лет хотят заполнить все вакантные должности в Вооруженных силах.

Заместитель руководителя ОП также отметил, что в целом в Украине работают над увеличением целевой аудитории для заключения контрактов.

"В первую очередь следующий - это будет контракт для тех граждан, которые уволились, имели возможность, законное право на увольнение до принятия закона о мобилизации, которые имеют право на отсрочку, которые даже забронированы. В первую очередь хочется создать в образе Вооруженных сил конкурентного работодателя на рынке труда Украины", - объяснил Палиса.

По его словам, такой категории украинцев предложат более широкий выбор военно-учетных специальностей, например, добавят расчеты дронов, возможно, механиков, водителей, расчеты экипажа боевых машин.