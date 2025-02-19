Скільки людей можуть залучити до армії за контрактом "18-24": відповідь ОП

"Загалом цільова аудиторія від 18 до 24 це майже 800 тисяч осіб", - сказав він.

За словами Паліси, цієї кількості "більш ніж достатньо", водночас це не означає, що українцями віком від 18 до 24 років хочуть заповнити всі вакантні посади в Збройних силах.

Заступник керівника ОП також зазначив, що загалом в Україні працюють над збільшенням цільової аудиторії для укладання контрактів.

"У першу чергу наступний - це буде контракт для тих громадян, які звільнилися, мали можливість, законне право на звільнення до прийняття закону про мобілізацію, які мають право на відстрочку, які навіть заброньовані. В першу чергу хочеться створити в образі Збройних сил конкурентного роботодавця на ринку праці України", - пояснив Паліса.

За його словами, такій категорії українців запропонують ширший вибір військово-облікових спеціальностей, наприклад, додадуть розрахунки дронів, можливо, механіків, водіїв, розрахунки екіпажу бойових машин.