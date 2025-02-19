Скільки людей можуть залучити до армії за контрактом "18-24": відповідь ОП

Потенційно 800 тисяч українців 18-24 років можуть приєднатися до армії за спецконтрактом. Але це не означає, що молоддю хочуть заповнити всі вакантні посади у ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Павла Палісу в ефірі телемарафону.
"Загалом цільова аудиторія від 18 до 24 це майже 800 тисяч осіб", - сказав він.
За словами Паліси, цієї кількості "більш ніж достатньо", водночас це не означає, що українцями віком від 18 до 24 років хочуть заповнити всі вакантні посади в Збройних силах.
Заступник керівника ОП також зазначив, що загалом в Україні працюють над збільшенням цільової аудиторії для укладання контрактів.
"У першу чергу наступний - це буде контракт для тих громадян, які звільнилися, мали можливість, законне право на звільнення до прийняття закону про мобілізацію, які мають право на відстрочку, які навіть заброньовані. В першу чергу хочеться створити в образі Збройних сил конкурентного роботодавця на ринку праці України", - пояснив Паліса.
За його словами, такій категорії українців запропонують ширший вибір військово-облікових спеціальностей, наприклад, додадуть розрахунки дронів, можливо, механіків, водіїв, розрахунки екіпажу бойових машин.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони готує спеціальний контракт, щоб залучити до армії українців 18-24 років. Він наголосив, що це не мобілізація, а контрактна пропозиція.
За словами президента, "мотиваційний контракт" передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися на один рік.
У Міноборони уточнили, що в рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
Детальніше про спецконтракт для молоді та його умови - за посиланням.
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