Скільки людей підтримують статус української мови як єдиної державної

Більшість українців переконані, що в країні має бути лише одна державна мова - українська. Водночас суспільство найкраще сприймає модель так званої "лагідної українізації", яка не передбачає тиску в побуті.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Українська - єдина державна

За словами соціолога, 66% українців вважають, що єдиною державною мовою в Україні має бути саме українська. Такі результати показують соціологічні дослідження.

"Якщо говорити про статус російської мови, то 66% українців відповідають, що єдиною державною мовою має бути саме українська", - зазначив Грушецький.

Ще 24% респондентів допускають можливість другої офіційної мови на регіональному рівні, однак більшість із них не хотіли б бачити російську офіційною саме у своєму регіоні.

Російська мова у школах

Після початку повномасштабної війни ставлення до вивчення російської мови в освіті суттєво змінилося.

"Більше половини респондентів кажуть, що російську не потрібно вивчати в школах взагалі", - наголосив представник КМІС.

Водночас 38% опитаних вважають, що російську мову все ж варто вивчати в певному обсязі - зокрема для розширення кругозору, розуміння мови ворога або через те, що частина українців досі нею спілкується.

Експеримент з мовною політикою

Цього року соціологи провели окремий експеримент, зачитуючи респондентам деталі різних моделей мовної політики - від жорсткої українізації до м’яких і компромісних варіантів. Результат виявився несподіваним.

"Понад половина українців готові підтримати і жорстку українізацію, і м’яку українізацію, і навіть приховану русифікацію", - пояснив експерт.

Метою дослідження було з’ясувати, яка мовна політика веде до суспільного консенсусу.

Що таке "лагідна українізація"

Найбільш прийнятною для суспільства виявилася саме модель лагідної українізації.

"Вона передбачає, що українська є єдиною державною та офіційною мовою, є єдиною в сфері навчання, створюються умови для поширення українськомовного контенту, але при цьому немає примусу щодо російської в побуті", - пояснив Грушецький.

За його словами, такий варіант підтримують близько 90% українців - незалежно від регіону чи мовної групи.

"Якщо ми будемо рухатися в такому ключі, це буде підтримано суспільством без провокування конфліктних ситуацій", - наголосив він.

Як змінювалося ставлення до мови

Соціолог зазначає, що за останні 15-20 років в Україні відбулася суттєва еволюція поглядів.

"Ми пройшли шлях від значної частки українців, які хотіли бачити російську другою державною, до переважної підтримки української як єдиної державної", - зазначив він.

Водночас у повсякденному житті мовне питання довгий час не було серед пріоритетних проблем.

"В наших опитуваннях питання мови було десь на 20 місці за важливістю. Українці жили у формулі толерантного співіснування - українська як державна, а в побуті всі могли порозумітися", - підсумував Грушецький.