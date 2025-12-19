Скільки людей підтримують статус української мови як єдиної державної
Більшість українців переконані, що в країні має бути лише одна державна мова - українська. Водночас суспільство найкраще сприймає модель так званої "лагідної українізації", яка не передбачає тиску в побуті.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Українська - єдина державна
За словами соціолога, 66% українців вважають, що єдиною державною мовою в Україні має бути саме українська. Такі результати показують соціологічні дослідження.
"Якщо говорити про статус російської мови, то 66% українців відповідають, що єдиною державною мовою має бути саме українська", - зазначив Грушецький.
Ще 24% респондентів допускають можливість другої офіційної мови на регіональному рівні, однак більшість із них не хотіли б бачити російську офіційною саме у своєму регіоні.
Російська мова у школах
Після початку повномасштабної війни ставлення до вивчення російської мови в освіті суттєво змінилося.
"Більше половини респондентів кажуть, що російську не потрібно вивчати в школах взагалі", - наголосив представник КМІС.
Водночас 38% опитаних вважають, що російську мову все ж варто вивчати в певному обсязі - зокрема для розширення кругозору, розуміння мови ворога або через те, що частина українців досі нею спілкується.
Експеримент з мовною політикою
Цього року соціологи провели окремий експеримент, зачитуючи респондентам деталі різних моделей мовної політики - від жорсткої українізації до м’яких і компромісних варіантів. Результат виявився несподіваним.
"Понад половина українців готові підтримати і жорстку українізацію, і м’яку українізацію, і навіть приховану русифікацію", - пояснив експерт.
Метою дослідження було з’ясувати, яка мовна політика веде до суспільного консенсусу.
Що таке "лагідна українізація"
Найбільш прийнятною для суспільства виявилася саме модель лагідної українізації.
"Вона передбачає, що українська є єдиною державною та офіційною мовою, є єдиною в сфері навчання, створюються умови для поширення українськомовного контенту, але при цьому немає примусу щодо російської в побуті", - пояснив Грушецький.
За його словами, такий варіант підтримують близько 90% українців - незалежно від регіону чи мовної групи.
"Якщо ми будемо рухатися в такому ключі, це буде підтримано суспільством без провокування конфліктних ситуацій", - наголосив він.
Як змінювалося ставлення до мови
Соціолог зазначає, що за останні 15-20 років в Україні відбулася суттєва еволюція поглядів.
"Ми пройшли шлях від значної частки українців, які хотіли бачити російську другою державною, до переважної підтримки української як єдиної державної", - зазначив він.
Водночас у повсякденному житті мовне питання довгий час не було серед пріоритетних проблем.
"В наших опитуваннях питання мови було десь на 20 місці за важливістю. Українці жили у формулі толерантного співіснування - українська як державна, а в побуті всі могли порозумітися", - підсумував Грушецький.
Раніше ми ділились нашим інтерв'ю з уповноваженою із захисту державної мови Оленою Івановською про стан української у суспільстві та подальші кроки для укріплення її позицій.
Читайте також про те, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що блокування російської музики на стримінгових платформах через механізм рішення РНБО є необхідним кроком для захисту українського культурного та інформаційного простору.