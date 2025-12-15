ua en ru
Языковой омбудсмен сделала заявление о блокировке русской музыки

Понедельник 15 декабря 2025 20:09
Языковой омбудсмен сделала заявление о блокировке русской музыки
Автор: Татьяна Веремеева

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что блокирование русской музыки на стриминговых платформах через механизм решения СНБО является необходимым шагом для защиты украинского культурного и информационного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Уполномоченного по защите государственного языка.

В Языковом офисе отмечают, что российские музыкальные продукты, как и кино или сериалы, являются элементом гибридной войны и инструментом "мягкой силы", который работает против национальной безопасности. Поэтому применение санкционного механизма СНБО считают легитимным способом взаимодействия с международными стриминговыми сервисами - таким, что соответствует украинскому законодательству и международным обязательствам государства.

Ивановская также подчеркнула, что государство должно реагировать на запрос общества и одновременно усиливать поддержку украиноязычного музыкального контента, создавая условия для его развития и популяризации.

Напомним, в Украине запускают механизм блокировки российской музыки на Apple Music, Spotify, YouTube Music и других стримингах из-за санкций СНБО. Сейчас прорабатывается первый список из 120 российских артистов, информацию о которых передадут платформам для ограничения доступа к их контенту. Решение принимается в рамках работы UAME, СБУ и профильных структур, а результаты ожидают увидеть к весне 2026 года.

Инициатива блокировки российских песен приобрела актуальность после того, как 19 февраля соответствующая петиция на сайте Кабинета министров собрала необходимое количество голосов. Тогда языковой омбудсмен отмечала, что публичное исполнение песен на русском языке в Украине вызывает общественное неприятие и требует четкого законодательного урегулирования.

