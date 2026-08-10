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Россия за семь месяцев выполнила годовой план по производству "Цирконов" и "Ониксов", - ГУР

08:28 10.08.2026 Пн
2 мин
Сколько ракет "Циркон" и "Оникс" уже есть у России?
aimg Елена Чупровская aimg Ульяна Безпалько
Россия за семь месяцев выполнила годовой план по производству "Цирконов" и "Ониксов", - ГУР Фото: Россия опередила график и уже нарастила запасы ракет "Циркон" и "Оникс" (росСМИ)
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Россия выполнила годовой план по производству ракет "Циркон" и "Оникс" еще летом - хотя поначалу эти ракеты создавались совсем для других целей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР".

Сколько ракет изготовила Россия

По состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план производства ракет "Циркон" и "Оникс", который был определен в государственном оборонном заказе.

За семь месяцев этого года Россия изготовила:

  • 33 ракеты "Циркон";
  • 60 ракет "Оникс".

Первоначально оба типа ракет создавались как противокорабельные. После модернизации россияне стали применять их и по наземным целям.

Ранее внештатный советник президента Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что Россия накопила запас в несколько сотен баллистических ракет и способна регулярно пополнять этот арсенал собственным производством.

По его словам, ежемесячно россияне выпускают около 60-70 ракет "Искандер", а также продолжают производство ракет до С-400 и "Цирконы" - суммарно до 100-150 новых ракет в месяц.

Между тем, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в июле украинская противовоздушная оборона перехватила более 5300 дронов и ракет во время отражения массированных атак.

По данным военных, именно баллистические ракеты остаются ключевым вызовом украинской ПВО.

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