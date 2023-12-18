Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале недели. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 18 декабря средний курс доллара в Украине не изменился - 37,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,00 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,30 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,11 - 37,13 (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снова поднял курс доллара выше 37 гривен. Курс евро закрепился выше 40 гривен.
Официальный курс на 18 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,0211 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн). Курс евро составит 40,5122 гривен за 1 евро (+0,0992 грн).
В конце 2023 года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.
На следующий год финансовые аналитики в среднем прогнозируют средний курс около 40 грн/доллар. Однако отдельные ожидания колеблются.
К примеру, аналитики Dragon Capital ждут курс 37,3 грн/доллар, отмечая то, что курс будет зависеть от решений НБУ. К концу года они ждут курс 39 грн/доллар.
Аналитики финансовой группы ICU считают, что условия для умеренной и управляемой девальвации уже сложились и в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.