Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним на початку тижня. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 18 грудня середній курс долара в Україні не змінився - 37,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,00 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 40,30 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,11-37,13 (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову підняв курс долара понад 37 гривень. Курс євро закріпився понад 40 гривень.
Офіційний курс на 18 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0211 грн за 1 долар (+0,0298 грн). Курс євро становитиме 40,5122 гривень за 1 євро (+0,0992 грн).
Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.
Наступного року фінансові аналітики в середньому прогнозують середній курс близько 40 грн/долар. Проте окремі очікування вагаються.
Наприклад, аналітики Dragon Capital чекають на курс 37,3 грн/долар, відзначаючи те, що курс залежатиме від рішень НБУ. До кінця року вони чекають на курс 39 грн/долар.
Аналітики фінансової групи ICU вважають, що умови для помірної та керованої девальвації вже склалися і наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.