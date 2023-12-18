Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале недели. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 декабря средний курс доллара в Украине не изменился - 37,60 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 41,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,11 - 37,13 (покупка-продажа) - рост на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова поднял курс доллара выше 37 гривен. Курс евро закрепился выше 40 гривен.

Официальный курс на 18 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,0211 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн). Курс евро составит 40,5122 гривен за 1 евро (+0,0992 грн).

Прогнозы курса

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.

На следующий год финансовые аналитики в среднем прогнозируют средний курс около 40 грн/доллар. Однако отдельные ожидания колеблются.

К примеру, аналитики Dragon Capital ждут курс 37,3 грн/доллар, отмечая то, что курс будет зависеть от решений НБУ. К концу года они ждут курс 39 грн/доллар.

Аналитики финансовой группы ICU считают, что условия для умеренной и управляемой девальвации уже сложились и в конце 2024 года доллар может стоить 41 гривну.