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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках на початку тижня

Україна, Понеділок 18 грудня 2023 11:20
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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінниках на початку тижня Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним на початку тижня. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 грудня середній курс долара в Україні не змінився - 37,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 41,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 40,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,11-37,13 (купівля-продаж) – зростання на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підняв курс долара понад 37 гривень. Курс євро закріпився понад 40 гривень.

Офіційний курс на 18 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,0211 грн за 1 долар (+0,0298 грн). Курс євро становитиме 40,5122 гривень за 1 євро (+0,0992 грн).

Прогнози курсу

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.

Наступного року фінансові аналітики в середньому прогнозують середній курс близько 40 грн/долар. Проте окремі очікування вагаються.

Наприклад, аналітики Dragon Capital чекають на курс 37,3 грн/долар, відзначаючи те, що курс залежатиме від рішень НБУ. До кінця року вони чекають на курс 39 грн/долар.

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що умови для помірної та керованої девальвації вже склалися і наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

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