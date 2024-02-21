Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар третий день подряд обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,6237 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн).

Выше курс был только накануне - 38,4756 гривен за доллар.

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Курс евро составит 41,7213 гривен за 1 евро (+0,1792 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 38,62-38,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,80 грн/доллар.

Колебания курса

С октября 2023 года после перехода к режиму "управляемой гибкости" НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.