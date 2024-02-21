ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс

Украина, Среда 21 февраля 2024 15:52
UA EN RU
Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар третий день подряд обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,6237 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн).

Выше курс был только накануне - 38,4756 гривен за доллар.

Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,7213 гривен за 1 евро (+0,1792 грн).

Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 38,62-38,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар обновляет максимумы третий день подряд: НБУ повысил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 38,80 грн/доллар.

Колебания курса

С октября 2023 года после перехода к режиму "управляемой гибкости" НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"