Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта немного подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 28 августа средний курс продажи не изменился - 41,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,45 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,45 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,34-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3222 гривен за 1 доллар (-0,0825 грн).
Официальный курс евро составит 47,88 гривен за 1 евро (-0,3855 грн).
Прогноз курса
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, в сентябре на валютный рынок Украины будут влиять три группы факторов экономические, геополитические и военные.
Банкир считает, что при этом возможно усиление именно военных факторов на поведение граждан.