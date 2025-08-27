ua en ru
НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен

Украина, Среда 27 августа 2025 15:49
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3222 гривен за 1 доллар (-0,0825 грн).
НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,88 гривен за 1 евро (-0,3855 грн).
НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,27-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,55 гривен, курс евро вырос до 48,40 гривен.

Курс евро-доллар

Доллар США восстановился 27 августа, несмотря на опасения инвесторов по поводу атак на независимость Федеральной резервной системы.

Опасения усилились после того, как адвокат главы ФРС Лизы Кук заявила, что подаст иск против решения президента Дональда Трампа о ее увольнении.

Индекс доллара к мировым валютам вырос на 0,3%. Курс евро упал до 1,1590 доллара, что привело к его снижению в Украине.

Курс доллара Курс евро
