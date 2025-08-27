НБУ снизил курс доллара и опустил курс евро ниже 48 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3222 гривен за 1 доллар (-0,0825 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,88 гривен за 1 евро (-0,3855 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,27-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,55 гривен, курс евро вырос до 48,40 гривен.