Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України стабільний. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 28 серпня середній курс продажу не змінився - 41,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,45 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,45 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3222 гривень за 1 долар (-0,0825 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,88 гривень за 1 євро (-0,3855 грн).
Прогноз курсу
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, у вересні на валютний ринок України впливатимуть три групи чинників: економічні, геополітичні та військові.
Банкір вважає, що при цьому можливе посилення саме військових факторів на поведінку громадян.