Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України стабільний. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3222 гривень за 1 долар (-0,0825 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,45 гривень.

Станом на ранок 28 серпня середній курс продажу не змінився - 41,55 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,45 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, у вересні на валютний ринок України впливатимуть три групи чинників: економічні, геополітичні та військові.

Банкір вважає, що при цьому можливе посилення саме військових факторів на поведінку громадян.