Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимое

Главное: Собрать ребенка в школу нужно с учетом затрат на рюкзак, канцелярию, одежду, обувь и другие необходимые вещи.

нужно с учетом затрат на рюкзак, канцелярию, одежду, обувь и другие необходимые вещи. Самой дорогой частью подготовки к школе обычно становятся форма, повседневная одежда и обувь.

подготовки к школе обычно становятся форма, повседневная одежда и обувь. На старт учебного года стоит приобрести запас тетрадей и базовой канцелярии, а не рассчитывать на одну-две штуки.

стоит приобрести запас тетрадей и базовой канцелярии, а не рассчитывать на одну-две штуки. Часть вещей можно не покупать заново : перед 1 сентября следует проверить запасы с прошлого года.

: перед 1 сентября следует проверить запасы с прошлого года. Уменьшить расходы помогут акции, сравнение цен в разных магазинах и отказ от вещей, не входящих в обязательный школьный список.

Рюкзак, сумка для сменной обуви, ланчбокс

По акционным предложениям можно найти рюкзаки по 600 грн, но в среднем цены на них стартуют от 1000 гривен. Если изделие с ортопедической спинкой, то цены могут доходить до 3 тысяч и выше - все зависит от производителя и укомплектования рюкзака.

Цены на сумки для сменной обуви колеблются в пределах 500 гривен. Также стоит приобрести ланбокс для школьных обедов и бутылочку для воды - в среднем они стоят от 200 грн.

Цены на рюкзаки стартуют от 600 гривен (скриншот сайта "Будинок іграшок")

Канцелярия

Сейчас ряд канцелярских магазинов предоставляют специальные скидки на свою продукцию до 1 сентября.

Цены на канцелярию:

тетради - от 7 грн за 12 листов, от 15 грн - за 36 листов, от 49 грн - за 96 листов;

дневник - от 70 до 170 грн, в зависимости от дизайна;

обложки для тетрадей - от 60 грн за 10 штук;

обложки для книг - от 55 грн за 5 штук;

пенал - от 350 до 600 грн;

ручки синие - от 12 до 40 грн за штуку;

ручки цветные - от 120 до 200 грн за набор из 8-12 штук;

цветные карандаши - от 72 грн за 12 штук в наборе, до 200 грн за 24 штуки;

фломастеры - от 50 до 250 грн за 12 штук;

резинка, точилка, линейка, корректор - от 15 грн каждый предмет;

пластилин - от 80 до 200 грн, в зависимости от производителя и количества цветов;

цветная бумага - от 80 до 400 грн за набор.

Цены на тетради в сети "Эпицентр" (скриншот)

Одежда и обувь

Цены на школьную форму зависят от производителя, часто также и от возрастной категории ученика. Если учебное заведение требует форму, то школьникам нужно иметь хотя бы 2-3 комплекта.

Цены на одежду:

школьная форма - от 1250 грн и доходит до нескольких тысяч;

рубашки, футболки или блузки - от 500 грн;

брюки/юбка - 600-800 грн;

спортивный костюм - 1300 - 3000 грн;

спортивная обувь - 800 - 1700 грн;

туфли - 700 - 2300 грн;

носки - от 35 грн, колготки - от 70 грн.

Цены на одежду для школы (скриншот сайта "Розетка")

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Если покупать только необходимый минимум и брать товары по самым низким ценам, собрать ребенка в школу можно примерно за 10 тысяч гривен. В эту сумму входят рюкзак, сумка для обуви, ланчбокс и бутылка, базовая канцелярия, несколько тетрадей к началу учебного года, а также одежда и обувь.

Если выбирать более качественные и более дорогие вещи, бюджет растет до 15-20 тысяч гривен и больше. Больше всего на сумму влияют стоимость рюкзака, школьной формы, обуви и количество комплектов одежды.

Как сэкономить на покупках

Перед походом в магазин следует проверить, что осталось с прошлого учебного года: рюкзак, пенал, линейка, краски, карандаши и другие принадлежности часто можно использовать еще год.

Тетради и канцтовары лучше покупать наборами во время акций, а одежду и обувь - сравнивать по ценам в нескольких магазинах. Это поможет не переплачивать за вещи, которые ребенок может использовать всего несколько раз.