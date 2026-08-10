Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: цены на все необходимое

До 1 сентября родителям придется потратиться не только на тетради и ручки. Рюкзак, форма, обувь, спортивный костюм и прочая необходимая для обучения детская атрибутика могут существенно ударить по семейному бюджету.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026-м году.
Главное:
По акционным предложениям можно найти рюкзаки по 600 грн, но в среднем цены на них стартуют от 1000 гривен. Если изделие с ортопедической спинкой, то цены могут доходить до 3 тысяч и выше - все зависит от производителя и укомплектования рюкзака.
Цены на сумки для сменной обуви колеблются в пределах 500 гривен. Также стоит приобрести ланбокс для школьных обедов и бутылочку для воды - в среднем они стоят от 200 грн.
Сейчас ряд канцелярских магазинов предоставляют специальные скидки на свою продукцию до 1 сентября.
Цены на канцелярию:
Цены на школьную форму зависят от производителя, часто также и от возрастной категории ученика. Если учебное заведение требует форму, то школьникам нужно иметь хотя бы 2-3 комплекта.
Цены на одежду:
Если покупать только необходимый минимум и брать товары по самым низким ценам, собрать ребенка в школу можно примерно за 10 тысяч гривен. В эту сумму входят рюкзак, сумка для обуви, ланчбокс и бутылка, базовая канцелярия, несколько тетрадей к началу учебного года, а также одежда и обувь.
Если выбирать более качественные и более дорогие вещи, бюджет растет до 15-20 тысяч гривен и больше. Больше всего на сумму влияют стоимость рюкзака, школьной формы, обуви и количество комплектов одежды.
Перед походом в магазин следует проверить, что осталось с прошлого учебного года: рюкзак, пенал, линейка, краски, карандаши и другие принадлежности часто можно использовать еще год.
Тетради и канцтовары лучше покупать наборами во время акций, а одежду и обувь - сравнивать по ценам в нескольких магазинах. Это поможет не переплачивать за вещи, которые ребенок может использовать всего несколько раз.
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