ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Пакет школьника": семьям начали выплачивать по 5 тысяч гривен

20:35 07.08.2026 Пт
2 мин
На что можно потатить деньги?
aimg Анастасия Никончук
"Пакет школьника": семьям начали выплачивать по 5 тысяч гривен Иллюстративное фото: школьники (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские семьи начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника". На начальном этапе государство перечислило более 308 млн гривен почти 61 тысяче семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики.

Выплаты уже начались

Министерство социальной политики направило 308,4 млн гривен семьям, которые оформили помощь в первые дни работы программы. Всего родители будущих первоклассников подали более 99 тысяч заявлений через Пенсионный фонд Украины и приложение "Дія".

Размер выплаты составляет 5 тысяч гривен на ребенка.

Деньги перечисляют поэтапно

Заявления продолжают обрабатывать в установленном порядке. Поэтому тем, кто уже подал документы, но пока не получил деньги, не нужно беспокоиться или повторно оформлять помощь.

Все семьи, которые подали заявления и соответствуют условиям программы, получат предусмотренные 5 тысяч гривен.

На что можно потратить деньги

Государственная помощь рассчитана на основные расходы перед школой. Полученные средства родители могут использовать для покупки книг, канцелярии, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Оформить выплату онлайн могут граждане Украины, которые являются родителями ребенка, его официальными усыновителями или законными представителями.

Для опекунов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, действует отдельный порядок. Им необходимо обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Как оформить выплату через "Дію"

Чтобы подать заявление онлайн, необходимо:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • открыть раздел "Сервисы" и выбрать "Помощь государства";
  • найти услугу "Пакет школьника" и выбрать ребенка, который идет в первый класс;
  • перейти к заполнению заявления;
  • открыть Дія.Карту со специальным счетом "Забота для ребенка" в одном из уполномоченных банков, если такой карты еще нет;
  • выбрать карту для получения выплаты, проверить указанные данные и подписать заявление с помощью Дія.Подписи.

Оформить помощь также можно лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напоминаем, что в 2025 году выплату по программе "Пакет школьника" получили более 200 тысяч детей. Прием заявлений продолжался до 15 ноября, а чаще всего родители направляли средства на покупку одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Школа Дети Министерство социальной политики
Новости
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Как выглядит стадион "Черноморец" после российской атаки (фото, видео)
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом