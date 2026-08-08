Школы переходят к новой модели: МОН обновило стандарты образования

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в государственные стандарты общего среднего образования, которые должны подготовить школы к переходу на профильное образование с 2027 года. Обновление касается учебных планов, украиноведческого компонента для детей за границей и на временно оккупированных территориях, а также подходов к инклюзивному образованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Правительство обновило четыре государственных стандарта общего среднего образования, утвержденные в 2011, 2018, 2020 и 2024 годах. Одним из ключевых направлений изменений является подготовка к внедрению профильного среднего образования, которое стартует с 1 сентября 2027 года. Учащиеся, начавшие обучение еще до введения Новой украинской школы, смогут продолжить образование по Государственному стандарту 2011 года.

Отдельно правительство закрепило украиноведческий компонент для детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях Украины.

В стандарты начального, базового и профильного среднего образования добавили специальные базовые учебные планы для классов и групп с украиноведческим компонентом. В МОН объяснили, что это позволит детям сохранять связь с украинской образовательной системой без необходимости одновременно проходить две полноценные учебные программы.

Также в школах увеличат внимание к истории и гражданскому образованию. В 7–9 классах количество часов на предметы гражданской и исторической образовательной отрасли будет увеличено на два часа в рамках базового учебного плана.

Изменения коснулись и терминологии в области инклюзивного образования. В государственных стандартах обновили понятия, связанные с учащимися с особыми образовательными потребностями.

Как пояснили в МОН, новый подход предполагает переход от описания медицинского диагноза ребенка к определению функциональных трудностей, которые он испытывает во время обучения, и необходимого уровня поддержки.

Например, вместо формулировки "дети с нарушением слуха" будет действовать понятие "учащиеся с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой функции". Подобные изменения относятся также к трудностям, связанным со зрением, речью, опорно-двигательным аппаратом, интеллектуальным развитием и другими потребностями.

В МОН отмечают, что такой подход должен позволить больше сосредоточиться на возможностях и развитии ребенка, а не на его медицинском статусе.

Кроме того, Государственный стандарт профильного среднего образования устанавливает общие учебные планы для академических лицеев, учреждений профессионального образования и учреждений профессионального высшего образования, обеспечивающих получение профильного среднего образования.

Это должно обеспечить одинаковые принципы организации обучения независимо от типа заведения.

Для специализированных учебных заведений также предусмотрели отдельный базовый учебный план. Он дает больше возможностей для более углубленного изучения отдельных предметов, профильных курсов, факультативов и индивидуальных занятий.

В течение августа Министерство образования и науки планирует внести уточнения в типовые образовательные программы, чтобы школы могли организовать учебный процесс в соответствии с новыми требованиями.