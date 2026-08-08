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В Киеве предлагают перевести школы на дистанционное обучение: в чем причина

09:16 08.08.2026 Сб
2 мин
Новая петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели власти
aimg Василина Копытко
В Киеве предлагают перевести школы на дистанционное обучение: в чем причина В настоящее время петиция находится на этапе сбора голосов (фото: Getty Images)
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В Киеве создали петицию с призывом перевести обучение в школах на дистанционный формат. Автор обращения считает, что из-за усиления российских атак дети находятся в постоянном стрессе, а очное обучение в таких условиях опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №14436 на сайте КГГА.

Главное:

  • На сайте КГГА зарегистрировали петицию о переводе столичных школ на дистанционное обучение.
  • Автор объясняет инициативу усилением российских обстрелов и психологической нагрузкой на детей.
  • В обращении отмечается, что из-за ночных атак школьники не могут полноценно отдыхать и учиться.
  • Для рассмотрения петиции нужно собрать 6 тысяч подписей.

Почему просят перевести школы на дистанционное обучение

Автор петиции Виктория Войтюк отмечает, что из-за постоянных обстрелов дети находятся в состоянии стресса.

По ее словам, во время баллистических атак не всегда достаточно времени, чтобы безопасно добраться до укрытия. Кроме того, из-за регулярных ночных обстрелов школьники часто вынуждены проводить в укрытиях значительную часть ночи, что сказывается на их самочувствии и способности учиться.

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"В таких условиях, когда ночные обстрелы несколько раз в неделю, невозможно полноценно ходить в школу, потому что они даже выспаться нормально не могут, поскольку вынуждены почти всю ночь сидеть в укрытии", - говорится в тексте петиции.

Также автор напоминает, что во время пандемии и в начале полномасштабной войны украинские школы уже работали дистанционно, поэтому, по ее мнению, учеников не стоит обязывать посещать учебные заведения при нынешней ситуации безопасности.

Что дальше

Петиция была зарегистрирована 5 августа 2026 года. Для того чтобы ее рассмотрели Киевские городские власти, они должны набрать 6 тысяч подписей в течение 60 дней .

Школы в Киеве

Этой зимой после масштабных российских обстрелов значительная часть в Киеве оставалась без отопления. Поэтому в некоторых районах временно объединяли школы и детсады, чтобы сохранить очный формат. Кроме этого, в январе ряд школ в Украине перевели на дистанционное обучение из-за резкого похолодания. В некоторых учебных заведениях продлили зимние каникулы.

Ранее бывший министр образования Оксен Лесной заявлял, что после ночных обстрелов детям можно не идти в школу, если они истощены. Получить знания они смогут после восстановления сил.

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