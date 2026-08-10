Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році: ціни на все необхідне

Головне: Зібрати дитину до школи потрібно з урахуванням витрат на рюкзак, канцелярію, одяг, взуття та інші необхідні речі.

потрібно з урахуванням витрат на рюкзак, канцелярію, одяг, взуття та інші необхідні речі. Найдорожчою частиною шкільних зборів зазвичай стають форма, повсякденний одяг і взуття.

шкільних зборів зазвичай стають форма, повсякденний одяг і взуття. На старт навчального року варто придбати запас зошитів та базової канцелярії, а не розраховувати на одну-дві штуки.

варто придбати запас зошитів та базової канцелярії, а не розраховувати на одну-дві штуки. Частину речей можна не купувати заново : перед 1 вересня варто перевірити запаси з минулого року.

: перед 1 вересня варто перевірити запаси з минулого року. Зменшити витрати допоможуть акції, порівняння цін у різних магазинах і відмова від речей, які не входять до обов'язкового шкільного списку.

Рюкзак, сумка для змінного взуття, ланчбокс

За акційними пропозиціями можна знайти рюкзаки по 600 грн, але в середньому ціни на них стартують від 1000 гривень. Якщо виріб із ортопедичною спинкою, то ціни можуть доходити до 3 тисяч і вище - все залежить від виробника і укомплектування рюкзака.

Ціни на сумки для змінного взуття коливаються у межах 500 гривень. Також варто придбати ланбокс для шкільних обідів та пляшечку для води - в середньому вони коштують від 200 грн.

Ціни на рюкзаки стартують від 600 гривень (скриншот сайту "Будинок іграшок")

Канцелярія

Зараз низка канцелярних магазинів дають спеціальні знижки на свою продукцію до 1 вересня.

Ціни на канцелярію:

зошити - від 7 грн за 12 аркушів, від 15 грн - за 36 аркушів, від 49 грн - за 96 аркушів;

щоденник - від 70 до 170 грн, залежно від дизайну;

обкладинки для зошитів - від 60 грн за 10 штук;

обкладинки для книг - від 55 грн за 5 штук;

пенал - від 350 до 600 грн;

ручки сині - від 12 до 40 грн за штуку;

ручки кольорові - від 120 до 200 грн за набір із 8-12 штук;

кольорові олівці - від 72 грн за 12 штук у наборі, до 200 грн за 24 штуки;

фломастери - від 50 до 250 грн за 12 штук;

гумка, точилка, лінійка, коректор - від 15 грн кожен предмет;

пластилін - від 80 до 200 грн, залежно від виробника і кількості кольорів;

кольоровий папір - від 80 до 400 грн за набір.

Ціни на зошити у мережі "Епіцентр" (скриншот)

Одяг і взуття

Ціни на шкільну форму залежать від виробника, часто також від вікової категорії учня. Якщо навчальний заклад вимагає форму, то школярам потрібно мати хоча б 2-3 комплекти.

Ціни на одяг:

шкільна форма - від 1250 грн і доходить до кількох тисяч;

сорочки, футболки або блузки - від 500 грн;

штани/спідниця - 600-800 грн;

спортивний костюм - 1300 - 3000 грн;

спортивне взуття - 800 - 1700 грн;

туфлі - 700 - 2300 грн;

шкарпетки - від 35 грн, колготки - від 70 грн.

Ціни на одяг для школи (скриншот сайту "Розетка")

Скільки коштує зібрати дитину до школи

Якщо купувати лише необхідний мінімум і брати товари за найнижчими цінами, зібрати дитину до школи можна приблизно за 10 тисяч гривень. У цю суму входять рюкзак, сумка для взуття, ланчбокс і пляшка, базова канцелярія, кілька зошитів на початок навчального року, а також одяг і взуття.

Якщо обирати якісніші та дорожчі речі, бюджет зростає до 15-20 тисяч гривень і більше. Найбільше на підсумкову суму впливають вартість рюкзака, шкільної форми, взуття та кількість комплектів одягу.

Як зекономити на покупках

Перед походом у магазин варто перевірити, що залишилося з минулого навчального року: рюкзак, пенал, лінійка, фарби, олівці та інше приладдя часто можна використовувати ще рік.

Зошити й канцтовари краще купувати наборами під час акцій, а одяг і взуття - порівнювати за цінами в кількох магазинах. Це допоможе не переплачувати за речі, які дитина може використати лише кілька разів.