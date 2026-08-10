Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2026 році: ціни на все необхідне

До 1 вересня батькам доведеться витратитися не лише на зошити та ручки. Рюкзак, форма, взуття, спортивний костюм та інша необхідна для навчання дитяча атрибутика можуть суттєво вдарити по сімейному бюджету.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує зібрати дитину в школу в 2026-му.
Головне:
За акційними пропозиціями можна знайти рюкзаки по 600 грн, але в середньому ціни на них стартують від 1000 гривень. Якщо виріб із ортопедичною спинкою, то ціни можуть доходити до 3 тисяч і вище - все залежить від виробника і укомплектування рюкзака.
Ціни на сумки для змінного взуття коливаються у межах 500 гривень. Також варто придбати ланбокс для шкільних обідів та пляшечку для води - в середньому вони коштують від 200 грн.
Зараз низка канцелярних магазинів дають спеціальні знижки на свою продукцію до 1 вересня.
Ціни на канцелярію:
Ціни на шкільну форму залежать від виробника, часто також від вікової категорії учня. Якщо навчальний заклад вимагає форму, то школярам потрібно мати хоча б 2-3 комплекти.
Ціни на одяг:
Якщо купувати лише необхідний мінімум і брати товари за найнижчими цінами, зібрати дитину до школи можна приблизно за 10 тисяч гривень. У цю суму входять рюкзак, сумка для взуття, ланчбокс і пляшка, базова канцелярія, кілька зошитів на початок навчального року, а також одяг і взуття.
Якщо обирати якісніші та дорожчі речі, бюджет зростає до 15-20 тисяч гривень і більше. Найбільше на підсумкову суму впливають вартість рюкзака, шкільної форми, взуття та кількість комплектів одягу.
Перед походом у магазин варто перевірити, що залишилося з минулого навчального року: рюкзак, пенал, лінійка, фарби, олівці та інше приладдя часто можна використовувати ще рік.
Зошити й канцтовари краще купувати наборами під час акцій, а одяг і взуття - порівнювати за цінами в кількох магазинах. Це допоможе не переплачувати за речі, які дитина може використати лише кілька разів.
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