Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: стоимость базового набора
До начала учебного года остается месяц, и многие родители уже подсчитывают расходы на канцтовары.
РБК-Украина собрало ориентировочные цены на базовый набор школьника в 2025 году - от рюкзака до пенала.
Стоимость канцелярских товаров может отличаться в зависимости от региона, бренда и магазина. Даже в соседних торговых точках цены на школьные принадлежности могут быть кардинально разными. Мы проанализировали стоимость минимального набора школьника в 2025 году на основе одного из известных в Украине сетевых магазинов.
Цены на минимальный набор школьника
В минимальный набор школьника в 2025 году входит:
- рюкзак - от 399 гривен;
- дневник с твердой обложкой - от 42 гривен;
- дневник с мягкой обложкой - от 24 гривен;
- набор тетрадей с рисунками на 18 страниц - от 96 гривен (5 шт.);
- обложки для тетрадей (цветные) - 32,9 гривны за упаковку (10 шт.);
- обложки для тетрадей (прозрачные) - от 7,6 гривны за упаковку (10 шт.);
- обложки для книг - от 5 до 119 гривен за упаковку;
- папка для тетрадей - от 18,2 гривны;
- набор шариковых ручек - от 10,3 гривны (3 шт.);
- набор цветных карандашей - от 30,7 гривны (12 шт.);
- настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, резинка, ручка, скрепки, кнопки и т.д.) - от 89,7 гривны;
- пенал - от 15 гривен;
- набор линеек - от 21,5 гривны;
- ластик - от 3,9 гривны.
Всего минимальный набор обойдется примерно в 800 гривен.
Дополнительные расходы
В зависимости от класса, в котором учится ребенок, родителям придется позаботиться о дополнительных канцтоварах.
Для младших классов - цветная бумага, картон, фломастеры, альбомы для рисования, пластилин, клей, тетради для печатных букв и арифметики.
Для старшеклассников - атласы, контурные карты, чертежные инструменты, специальные тетради.
Перечень может отличаться в зависимости от школы, класса и учителя. Рекомендуем уточнить список у классного руководителя.
Что с ценами в 2025 году
За год стоимость школьных принадлежностей почти не изменилась. Часть товаров подорожала, но некоторые вещи в 2025 году даже дешевле, чем в 2024-м. В целом цены остаются в пределах прошлогодних.
Напомним, семьи первоклассников в 2025 году смогут получить единовременную помощь от государства - 5 тысяч гривен. Программа называется "Пакет школьника", подавать заявку можно будет через "Дію", но только после официального старта. Деньги поступят на "Дія.Картку" и потратить их можно будет только безналично - на школьные товары, одежду и обувь.
Также РБК-Украина писало, что МОН вынесло на обсуждение обновленный Госстандарт начального образования. В нем четко прописали компетентности для 1-4 классов, ориентиры для оценивания, учли инклюзию и синхронизировали изменения с другими уровнями образования. Предложения принимают до 28 августа.
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