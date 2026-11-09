Сколько стоит проезд в транспорте Киева: актуальные цены на ноябрь

В Киеве можно выбрать разные способы передвижения по городу - от метро и автобусов до маршруток и городской электрички. В то же время из-за проблем в энергосистеме часть привычного транспорта временно не работает.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит проезд в столичном транспорте и как можно сэкономить на поездках.
С 15 июля разовый билет в коммунальном транспорте Киева стоит 30 гривен. Такой тариф действует для метро, автобусов, трамваев, троллейбусов, фуникулеров и городской электрички.
Однако с вечера 3 ноября из-за критической ситуации в энергосистеме временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. На отдельных направлениях их частично заменяют автобусы.
Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. Последующая работа подземки будет зависеть от ситуации в энергосистеме.
Для пассажиров, регулярно пользующихся коммунальным транспортом, действует система скидок. Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных билетов:
Также можно приобрести месячные проездные с ограниченным количеством поездок:
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта стоит 3656 гривен.
Кроме того, действует пересадочный билет на все виды коммунального транспорта в течение 90 минут. Его стоимость составляет 60 гривен, количество пересадок не ограничено.
С 1 августа частные перевозчики повысили тарифы на большинстве столичных маршрутов.
Теперь стоимость поездки зависит от предварительной цены:
Как объяснял ранее руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко, пересмотр стоимости проезда связан с ростом цен на горючее, дефицитом водителей, а также удорожанием запчастей и смазочных материалов.
С 22 июля 2026 года стоимость разового билета на Kyiv City Express составляет:
В КГГА отмечают, что приобрести разовые билеты и проездные можно в приложении "Киев Цифровой" или в терминалах самообслуживания.
В столице работает 231 терминал на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метро. Через них можно купить или пополнить транспортную карту, а также приобрести QR билеты.
Кроме того, транспортную карту можно пополнить примерно в 1800 терминалах EasyPay.
QR-билет можно приобрести в приложении "Киев Цифровой" . Его разрешено передать другому пассажиру - для этого нужно воспользоваться функцией "Поделиться билетом".
В Киеве сохраняются установленные льготы по проезду в коммунальном транспорте.
В частности, студенты платят 50% стоимости месячного проездного билета, а школьники во время учебного года пользуются общественным транспортом бесплатно. Во время летних каникул для учеников действует оплата в размере 25% стоимости.
Напомним, на фоне вызовов с безопасностью для столицы власти начали готовить резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра. В частности, с 9 ноября на мосту Патона вводится реверсивное движение, а на Северном и Южном мостах меняются правила проезда для грузовиков и общественного транспорта. Цель этих мер - разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.
Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов. Это должно помочь поддерживать работу общественного транспорта в случае перебоев в работе метро или возникновения проблем с движением через мосты.