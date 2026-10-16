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Сколько стоит однокомнатная квартира в Украине и Европе: сравнение

10:33 16.10.2026 Пт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Сколько стоит однокомнатная квартира в Украине и Европе: сравнение Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Компактное жилье в Украине стоит в разы дешевле, чем в Польше или Португалии. В то же время, даже в пределах одной страны стоимость недвижимости может существенно отличаться в зависимости от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, в котором сравнили цены на покупку однокомнатных квартир в Украине, Польше, Румынии и Португалии.

Сколько стоит квартира в Украине

В Украине медианная стоимость квартиры площадью 30-40 кв. м в августе составила 38,5 тыс. долларов. Дороже всего такое жилье стоило во Львове - 57,4 тыс. долларов. Киев занял второе место с показателем в 53 тыс. долларов.

В других крупных городах цены были ниже. В Одессе медианная стоимость составляла 38,5 тыс. долларов, в Днепре - 27,5 тыс. долларов, а в Харькове - 25 тыс. долларов.

Таким образом, компактные квартиры во Львове стоили примерно на 4,4 тыс. долларов дороже, чем в столице, и более чем вдвое дороже, чем в Харькове.

Румыния: квартиры почти вдвое дороже, чем в Украине

В Румынии медианная стоимость квартиры площадью 30-40 кв. м в августе составила 74,2 тыс. долларов. Это почти вдвое больше, чем в Украине.

Самым дорогим из исследованных румынских городов оказался Клуж-Напока, где за компактную квартиру просили медианно 105,3 тыс. долларов. Далее следуют Тимишоара с показателем 84,2 тыс. долларов и Констанца - 79 тыс. долларов.

Столица страны, Бухарест, заняла четвертое место: медианная цена там составила 75,5 тыс. долларов. Самый низкий показатель среди пяти городов зафиксировали в Яссах - 73,2 тыс. долларов.

Польша: компактное жилье стоит более 129 тысяч долларов

В Польше медиа стоимость квартиры площадью 30-40 кв. м составила 129,6 тыс. долларов. Это более чем в три раза превышает показатель Украины, а разница между странами составляет более 90 тыс. долларов.

Самое дорогое жилье среди исследованных польских городов - в Варшаве, где медианная цена достигла 174,2 тыс. долларов.

На втором месте Краков с показателем 164,2 тыс. долларов, на третьем - Гданьск, где квартира такой площади стоила в среднем 158,3 тыс. долларов.

Во Вроцлаве медианная цена составляла 145,5 тыс. долларов, а в Познани - 134,1 тыс. долларов.

Португалия - самая дорогая среди исследованных стран

Самые высокие цены на компактные квартиры зафиксировали в Португалии. В августе 2026 года медианная стоимость жилья площадью 30-40 кв. м в стране составила около 243 тыс. долларов. Это почти в семь раз больше, чем в Украине.

Самым дорогим городом стал Лиссабон, где медианная цена достигла 297 тыс. долларов. В Порту она составляла 243 тыс. долларов, а в Сетубале - 232,6 тыс. долларов.

В Коимбре компактная квартира стоила медианно 221,4 тыс. долларов, в Браге - 210,6 тыс. долларов. Разница между Лиссабоном и Брагой превышала 86,4 тыс. долларов.

Как отличаются цены и зарплаты

Сравнивая цены на недвижимость в разных странах, следует учитывать не только стоимость самих квартир, но и уровень доходов, налоги и общую экономическую ситуацию.

По данным исследования, минимальная зарплата в Украине в 2026 году составила около 193 долларов или 8647 гривен до налогообложения. В Польше этот показатель равнялся примерно 1249 долларам, или 4806 злотых, а в Румынии - 932 долларам, или 4325 леям до налогообложения.

В Португалии минимальная зарплата составляла 1046 долларов, или 920 евро.

Аналитики отмечают, что более высокие цены на жилье в исследованных странах сопровождаются и более высоким уровнем минимальной оплаты труда. Однако стоимость квартир может заметно отличаться не только между государствами, но между городами внутри одной страны.

В Украине на региональные различия, в частности, влияют безопасность и миграционные процессы, которые сказываются на спросе и ценах в разных областях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что при выборе жилья украинцы все больше учитывают безопасность и автономность. Резервное питание и автономное отопление важно для большинства покупателей и арендаторов. Также обращают внимание на расстояние до стратегических объектов и наличие укрытия.

Также мы рассказывали, где в Украине рекордно выросла стоимость квартир в 2026 году.

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