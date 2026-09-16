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Жилье подорожало почти втрое: в каких городах Украины рекордно выросли цены на квартиры

08:51 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Жилье подорожало почти втрое: в каких городах Украины рекордно выросли цены на квартиры Фото: Покупка жилья (freepik.com)
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За семь лет стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в украинских областных центрах изменилась очень неравномерно. В некоторых городах жилье стало почти втрое дороже, тогда как в других его медианная цена в долларовом эквиваленте, напротив, снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Где квартиры подорожали больше всего

Наибольший рост за семь лет зафиксировали в Ивано-Франковске. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь увеличилась на 189% - с 17,2 тыс. до почти 50 тыс. долларов.

Далее в рейтинге:

  • Ужгород - с 33,7 тыс. до 77 тыс. долларов, рост на 128%;
  • Кропивницкий - с 15 тыс. до 31,5 тыс. долларов, рост на 110%;
  • Черновцы - с 29 тыс. до 60 тыс. долларов, рост на 107%;
  • Ровно - с 28 тыс. до 55 тыс. долларов, рост на 97%.

Итак, именно в Ивано-Франковске и Ужгороде медианная цена однокомнатного жилья за семь лет выросла более чем вдвое.

Как изменились цены в других городах

В перечень городов с существенным подорожанием также вошли Тернополь, Луцк, Житомир, Львов и Винница.

В Тернополе медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла с 26,5 тыс. до 51,8 тыс. долларов, или на 96%.

В Луцке цена увеличилась с 31 тыс. до 60 тыс. долларов или на 94%.

В Житомире медианная стоимость выросла с 27,5 тыс. до 51 тыс. долларов, или на 85%.

Во Львове и Виннице рост составил по 82%. В первом городе цена увеличилась с 42 тыс. до 76,4 тыс. долларов, во втором - с 32,5 тыс. до 59 тыс. долларов.

В Хмельницком жилье подорожало на 68% - с 26,5 тыс. до 44,5 тыс. долларов. В Черкассах рост составил 53% - с 31 тыс. до 48 тыс. долларов, а в Чернигове - 51%, с 22,5 тыс. до 34 тыс. долларов.

Где цены изменились менее существенно

В четырех областных центрах стоимость однокомнатных квартир за семь лет выросла менее чем наполовину.

В Полтаве медианная цена увеличилась на 48% - с 26,7 тыс. до 39,5 тыс. долларов.

В Киеве рост составил 42% - с 50,8 тыс. до 72 тыс. долларов.

В Одессе квартиры подорожали на 36% - с 36,8 тыс. до 50 тыс. долларов.

Меньше всего среди этих городов изменились цены в Днепре - на 26%. Медианная стоимость выросла с 25 тыс. до 31,5 тыс. долларов.

В каких городах квартиры подешевели

В то же время в пяти областных центрах медианная стоимость однокомнатных квартир в долларовом эквиваленте стала ниже, чем в августе 2019 года.

Наибольшее падение зафиксировали в Николаеве - на 32%. Медианная цена снизилась с 29,3 тыс. до 20 тыс. долларов.

В Запорожье и Харькове жилье подешевело на 29%. В первом случае цена снизилась с 22,05 тыс. до почти 16 тыс. долларов, во втором - с 35,4 тыс. до 25 тыс. долларов.

В Сумах медианная стоимость уменьшилась на 12% - с 27 тыс. до 23,8 тыс. долларов.

В Херсоне падение составило 8% - с 13 тыс. до 12 тыс. долларов.

Как война повлияла на рынок жилья

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отмечает, что после 2022 года ситуация с безопасностью стала одним из ключевых факторов, влияющих на цены.

По ее словам, наибольший рост за более длительный период наблюдается преимущественно в относительно более безопасных регионах запада Украины. В то же время в городах, расположенных ближе к зоне боевых действий или регулярно подвергающихся обстрелам, цены в долларовом эквиваленте остаются ниже доказательного уровня.

Ранее РБК-Украина писало о возможном подорожании жилья на первичном рынке Украины осенью 2026 года. В сентябре-октябре цены на "квадрат" могут вырасти на 3-5%, а в готовых или почти завершенных новостройках - на 7-10% из-за роста себестоимости строительства и спроса на более безопасное и готовое к заселению жилье.

Также мы рассказывали, в каких городах Украины труднее всего купить квартиру.

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