Сколько католиков сейчас находится в Украине: посол Ватикана ответил

По его словам, проведенный в 2025 году опрос показал, что верующих Украинской Греко-католической церкви среди украинцев на подконтрольных правительству Украины территориях насчитывается примерно 12%. Еще 1% - это непосредственно римо-католики.

Также, по словам архиепископа, сюда нужно добавить Мукачевскую греко-католическую епархию, которая юридически является отдельной. Она также подчиняется Ватикану и Святому Престолу.

"То есть это не огромное количество, но это значительное количество. Присутствие католиков является значимым в Украине", - резюмировал Кульбокас.