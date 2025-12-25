UA

Скільки католиків зараз перебуває в Україні: посол Ватикану відповів

Фото: Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

В Україні Ватикану підпорядковуються віряни як безпосередньо Римо-католицької, так і Української Греко-католицької церкви. І тих і інших доволі вагома кількість.

Про це розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю РБК-Україна.

 

За його словами, проведене у 2025 році опитування показало, що вірян Української Греко-католицької церкви серед українців на підконтрольних уряду України територіях нараховується приблизно 12%. Ще 1% - це безпосередньо римо-католики.

Також, за словами архиєпископа, сюди потрібно додати Мукачівську греко-католицьку єпархію, яка юридично є окремою. Вона також підпорядковується Ватикану та Святому Престолу.

"Тобто це не величезна кількість, але це значна кількість. Присутність католиків є значущою в Україні", - резюмував Кульбокас.

Зазначимо, раніше Кульбокас розповів, що ще у 2022 році, під час оборони Маріуполя, розглядався приїзд тодішнього Папи Римського Франциска до України. Візит чинного понтифіка, Льва XIV, також цілком можливий, але потрібно провести роботу з цього питання.

Це питання архиєпископ прокоментував на тлі того, що за даними ЗМІ, Папа Римський Лев XIV дійсно готовий приїхати в Україну. Проте з цим є труднощі, головні з них пов'язані з питаннями безпеки.

Також Кульбокас пояснив, чому Ватикан навряд чи може стати майданчиком для мирних переговорів щодо війни в Україні. Він зазначив, що такий варіант малореальний через принципову позицію Святого Престолу з питань міжнародного права.

