Может ли Ватикан стать местом для мирных переговоров: ответ посла Святого Престола

Ватикан вряд ли может стать площадкой для мирных переговоров по войне в Украине из-за принципиальной позиции Святого Престола по вопросам международного права.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Комментируя возможность проведения переговоров в Ватикане, он отметил, что ни одно государство не имеет права начинать войну, прикрываясь надуманными аргументами.

"Я бы надеялся. Но Святой Престол постоянно подчеркивает важность международного права. Никто не имеет права начинать войну, потому что придумал какие-то аргументы. Это такая четкая позиция. Реалистично ли это, с такой позицией быть теперь площадкой для переговоров? Я не считаю, что это реалистично", - сказал он.

На уточняющий вопрос, связано ли это с нежеланием российской стороны, Кульбокас ответил.

"Да. Из-за самого факта, что у Святого Престола есть такая позиция, наверное, та сторона не очень хочет выбрать Святой Престол как площадку. Это мое видение", - отметил представитель Ватикана.