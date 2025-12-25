ua en ru
Сколько католиков сейчас находится в Украине: посол Ватикана ответил

Украина, Четверг 25 декабря 2025 11:20
Сколько католиков сейчас находится в Украине: посол Ватикана ответил Фото: Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

В Украине Ватикану подчиняются верующие как непосредственно Римско-католической, так и Украинской Греко-католической церкви. И тех и других довольно весомое количество.

Об этом рассказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас в интервью РБК-Украина.

По его словам, проведенный в 2025 году опрос показал, что верующих Украинской Греко-католической церкви среди украинцев на подконтрольных правительству Украины территориях насчитывается примерно 12%. Еще 1% - это непосредственно римо-католики.

Также, по словам архиепископа, сюда нужно добавить Мукачевскую греко-католическую епархию, которая юридически является отдельной. Она также подчиняется Ватикану и Святому Престолу.

"То есть это не огромное количество, но это значительное количество. Присутствие католиков является значимым в Украине", - резюмировал Кульбокас.

Отметим, ранее Кульбокас рассказал, что еще в 2022 году, во время обороны Мариуполя, рассматривался приезд тогдашнего Папы Римского Франциска в Украину. Визит действующего понтифика, Льва XIV, также вполне возможен, но нужно провести работу по этому вопросу.

Этот вопрос архиепископ прокомментировал на фоне того, что по данным СМИ, Папа Римский Лев XIV действительно готов приехать в Украину. Однако с этим есть трудности, главные из них связаны с вопросами безопасности.

Также Кульбокас объяснил, почему Ватикан вряд ли может стать площадкой для мирных переговоров по войне в Украине. Он отметил, что такой вариант малореален из-за принципиальной позиции Святого Престола по вопросам международного права.

