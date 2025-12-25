Сколько католиков сейчас находится в Украине: посол Ватикана ответил

В Украине Ватикану подчиняются верующие как непосредственно Римско-католической, так и Украинской Греко-католической церкви. И тех и других довольно весомое количество.

Об этом рассказал Апостольский нунций (посол Ватикана) в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас в интервью РБК-Украина .

По его словам, проведенный в 2025 году опрос показал, что верующих Украинской Греко-католической церкви среди украинцев на подконтрольных правительству Украины территориях насчитывается примерно 12%. Еще 1% - это непосредственно римо-католики.

Также, по словам архиепископа, сюда нужно добавить Мукачевскую греко-католическую епархию, которая юридически является отдельной. Она также подчиняется Ватикану и Святому Престолу.

"То есть это не огромное количество, но это значительное количество. Присутствие католиков является значимым в Украине", - резюмировал Кульбокас.