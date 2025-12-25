Скільки католиків зараз перебуває в Україні: посол Ватикану відповів

В Україні Ватикану підпорядковуються віряни як безпосередньо Римо-католицької, так і Української Греко-католицької церкви. І тих і інших доволі вагома кількість.

Про це розповів Апостольський нунцій (посол Ватикану) в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, проведене у 2025 році опитування показало, що вірян Української Греко-католицької церкви серед українців на підконтрольних уряду України територіях нараховується приблизно 12%. Ще 1% - це безпосередньо римо-католики.

Також, за словами архиєпископа, сюди потрібно додати Мукачівську греко-католицьку єпархію, яка юридично є окремою. Вона також підпорядковується Ватикану та Святому Престолу.

"Тобто це не величезна кількість, але це значна кількість. Присутність католиків є значущою в Україні", - резюмував Кульбокас.